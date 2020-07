Führung rund um Kräuter

Letmathe. Sonderhorst ist das Ziel von Birgit Stübe

Am Freitag, 31. Juli, um 17 Uhr lädt Stadtführerin Birgit Stübe ein zur „Kräuterführung auf der Sonderhorst“. Dort und am Wegesrand findet sich eine Vielfalt interessanter Kräuter. Birgit Stübe informiert über deren Geschichte und Heilkraft. Treffpunkt ist am Kuhlenstück (unter der Hochspannungsleitung, Parkstreifen). Die Teilnahme kostet drei Euro, Kinder bis zwölf Jahre können kostenfrei teilnehmen. Die Kosten werden vor Ort entrichtet. Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen. Die Stadtinformation im Stadtbahnhof bittet um vorherige Anmeldung unter 02371/217-1820. Die Teilnehmerzahl ist auf neun Personen begrenzt.