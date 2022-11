Fünf Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in Letmathe

Letmathe. In allen Ortsteilen von Letmathe wird der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Eine Übersicht der Veranstaltungen.

Anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, 13. November, lädt die Stadt Iserlohn alle Bürgerinnen und Bürger ein, an den verschiedenen Gedenkfeiern teilzunehmen.

Lennart Müller spielt Trompete

Um 12 Uhr werden am Mahnmal im Park von Haus Letmathe Ratsmitglied Christian Grobauer sowie Vertreter der Evangelischen Gemeinde sprechen. Lennart Müller (Trompete) von der Musikschule Iserlohn wird die Veranstaltung musikalisch begleiten. Die Gedenkfeier wird ausgerichtet von der Reservistenkameradschaft Letmathe. Teilnehmen werden der Schützenverein Letmathe, die Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehren Letmathe und Stübbeken und Letmather Bürgerinnen und Bürger. Bereits am Samstag, 12. November, trifft sich die Reservistenkameradschaft um 15 Uhr zu pflegerischen Maßnahmen am Mahnmal im Park von Haus Letmathe.

Ratsmitglied Monika Stockmann spricht

In Dröschede findet um 14 Uhr die Gedenkfeier am Mahnmal an der Kampstraße statt. Sprechen wird Ratsmitglied Monika Stockmann. Die Gedenkfeier am Ehrenmal an der ehemaligen Bernhard-Hülsmann-Kaserne beginnt um 11.15 Uhr. Es spricht Oberfeldwebel a.D. Friedrich Densborn. Mitwirken werden die Royal British Legion und der Musikverein Iserlohn „Die Waldstädter“.

+++ Auch interessant: Ex-Soldat berichtet von Grauen in Ukraine-Krieg +++

Die Gedenkfeier an der Alten Schule Grürmannsheide (Rote-Haus-Straße) findet um 15 Uhr statt. Es werden Johannes Nolte, Pfarrer Frank Niemeier und der stellvertretende Bürgermeister Michael Scheffler sprechen. An der Veranstaltung mitwirken wird der Bürger-Schützen-Verein Grürmannsheide 1894.

Gedenkfeier auf dem Lösseler Friedhof

Die Gedenkfeier am Eisernen Kreuz in der Grüne findet um 12 Uhr statt. Es spricht Ratsherr Matthias Winkler, mitwirken wird die Arbeitsgemeinschaft Grüner Ortsvereine.

Die Gedenkfeier auf dem Lösseler Friedhof beginnt um 11 Uhr. Sprechen werden Prädikant Stefan Köhler von der evangelischen Christusgemeinde und Ratsmitglied Michael Barth.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Letmathe +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe