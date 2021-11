Gänsehaut zum Abschluss der Laternen-Kirche in Letmathe

Letmathe. Die Laternen-Kirche hat überregionale Aufmerksamkeit auf sich gezogen, der Pastoralverbund ist froh, das „Experiment“ gewagt zu haben.

Am Freitagabend hat die erfolgreiche Laternen-Kirche im Kiliansdom ihren Abschluss gefeiert. Den Organisatoren war es bei dem zweiwöchigen Programm gelungen, Licht in die dunkle Jahreszeit zu bringen – und das nicht nur durch die 270 gebastelten Laternen, die in der Kirche aufgehängt waren.

Wie ein Feuerwerk als krönender Abschluss konnte das Konzert „Bekannte Melodien“ mit Heinrich Mainka an der Orgel und Norbert Kauer (Gesang) sowie Tobias Esser am E-Piano und Daniel Kohlhepp an der Trompete angesehen werden. Die drei leidenschaftlichen Musiker und der Sänger präsentierten in vier Blöcken abwechselnd ihr Können und bescherten den zahlreichen Besuchern damit einen Musikgenuss der besonderen Art. Ob „Trumpet Voluntary“, zu Beginn solo von Mainka an der Orgel dargeboten, oder das berührende „Hallelujah“ von Leonard Cohen, gesungen von Kauer, sowie „Morning has broken“ gespielt vom Duo Esser und Kohlhepp – alle Stücke hatten direkt oder indirekt etwas mit dem Thema Licht zu tun und erhellten den Lennedom somit nicht nur durch ihren Klang.

Am Ende stimmte das Publikum in den Gesang ein

Fulminant war auch der gemeinsame Abschluss: Als letztes Stück erklang „Großer Gott, wir loben Dich“, wobei das Publikum mit in den Gesang einstimmte. Das Konzert sorgte musikalisch sowie durch die Laternen für Gänsehaut-Atmosphäre. Nicht ganz dasselbe Live-Feeling dürften die Zuschauer beim Live-Stream verspürt haben, dennoch bestand so für alle die Gelegenheit, das Konzert von zu Hause aus zu mitzuverfolgen. Es waren zwei Wochen mit vielen Veranstaltungen, in die das Orga-Team des Pastoralverbunds viel Herzblut gesteckt hat.

Gemeindereferentin Aleksandra Reichert ist froh, das „absolute Experiment“ gewagt zu haben: „Wir sind total überwältigt von der Resonanz“, resümiert sie im Gespräch mit der Heimatzeitung. Mit der Laternen-Kirche hätten Besucher angelockt werden können, die bis dato nicht viel mit Kirche zu tun gehabt hätten. Das Projekt zog über Letmathe hinaus Aufmerksamkeit auf sich, auch der WDR berichtete. Natürlich wäre die Laternen-Kirche ohne zahlreiche tatkräftige Helfer undenkbar gewesen, deshalb nutzten Aleksandra Reichert und Schwester Berngit kurz vor Ende die Chance, den engagierten Ehrenamtlichen zu danken.

