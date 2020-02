Eine Gartenlaube an der Gennaer Straße brannte in voller Ausdehnung.

Feuerwehr im Einsatz Gartenlaube in Letmathe brennt in voller Ausdehnung

Genna. Ein Gartenlaube an der Gennaer Straße brannte am Sonntagmorgen. Gasflaschen explodierten, die nahegelegene Bahnstrecke wurde zeitweise gesperrt.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr ist die Feuerwehr zu einer brennenden Gartenlaube in die Gennaer Straße nach Letmathe gerufen worden. Vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte kam es zu mehreren Explosionen durch dort gelagerte Gasflaschen. Zur Brandbekämpfung gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit je einem C-Rohr vor. Da sich die Gartenhütte in direkter Nähe zur Ruhr-Sieg-Strecke befand, wurde eine Sperrung der Bahnlinie veranlasst. Die Sperrung konnte aber im weiteren Verlauf des Einsatzes wieder aufgehoben werden.

Zur Versorgung der Einsatzstelle mit Löschwasser wurde eine längere Schlauchleitung bis zum Bahnübergang an der Bergstraße verlegt. Ein Übergreifen der Flammen auf eine weitere Gartenhütte konnte die Feuerwehr erfolgreich verhindern. Im Einsatz befanden sich rund 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löschgruppen Letmathe und Stübbeken. Es waren auch Nachlöscharbeiten notwendig.

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. Parallel gab es noch einen weiteren Einsatz der Feuerwehr am Reiterweg in Iserlohn. In einem Baumarkt hatte die Brandmeldeanlage einen automatischen Feueralarm ausgelöst. Die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzuges Mitte stellten eine Fehlauslösung fest und rückten wieder ein.