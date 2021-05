Gefühlsgewitter aus Letmathe – der neue Song von Jini Meyer

Letmathe. Die heimische Rocksängerin hat ihren neuen Titel online vorgestellt, das Musikvideo ist bei Youtube zu sehen.

Jini Meyer hat einen neuen Song veröffentlicht. Bei „Ich fühl für dich“ ist der Name Programm: Entstanden mitten in der Corona-Krise, dreht sich bei dem von der Letmather Rocksängerin selbst geschriebenen Titel alles um Emotionen. Vorgestellt hat die 38-Jährige ihr neuestes Werk am Sonntag im Rahmen einer „Live-Premiere“ im Internet, bei der Fans das ebenfalls produzierte Musikvideo ansehen und mit der Künstlerin anschließend im „Live-Talk“ ins Gespräch kommen konnten. Auf Youtube haben bislang rund 4000 Nutzer das Video aufgerufen, hunderte haben auf die entsprechenden Beiträge bei Facebook reagiert. Viele Fans bedanken sich, sprechen der Sängerin Mut zu und bringen ihre Vorfreude auf die hoffentlich bald wieder möglichen Konzerte zum Ausdruck.

Im Musikvideo zu „Ich fühl für dich“ steht Jini Meyer allein vor der Kamera, die meiste Zeit auf einer dunklen Bühne mit dezenter Beleuchtung, die zu den Höhepunkten von Stroboskop-Blitzeffekten erhellt wird. Im Text scheint es um Liebeskummer zu gehen und um einen Ex-Partner, von dem das lyrische Ich nicht loskommt. „Doch immer wieder komm ich bei dir an, man, wir sind Fluch und Segen was ham‘ wir nur getan“, heißt es im Refrain. Im Gebet an Gott wird um Regen gebeten „dass ich vergessen kann“. Gegen Ende des Musikvideos fängt es tatsächlich an zu „regnen“, was mit Lichteffekten in Szene gesetzt wird. Schließlich deutet sich eine Wende an: „Dieser Sturm fühlt sich anders an (. . .) Dieser Sturm bringt den Neuanfang“.

