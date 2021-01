Gemeinschaft steht im Mittelpunkt

Letmathe. Der Tanztee des neuen Vereins „connect-mk“ erhielt jetzt eine Spende in Höhe von 2500 Euro.

100 Institutionen, Vereine und Projekte, die sich ehrenamtlich engagieren, können sich über eine Spende in Höhe von je 2500 Euro der Krombacher-Brauerei freuen. Darunter ist auch der Tanztee des neuen Vereins „connect-mk“, der das Auswahlgremium durch seine Rolle für die lokale Gemeinschaft überzeugen konnte.

Durch das Projekt werde den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, sich bei unterschiedlichen Tanz- und Musikstilen zu verausgaben und so andere Menschen in der Gemeinschaft kennenzulernen, heißt es in der Begründung der Brauerei. Dafür werden nicht nur die monatlichen Tanzveranstaltungen ausgerichtet, sondern normalerweise auch Tanzfahrten („Tanztee on Tour“) und ein jährlicher Silvesterball.

Seit 2003 gibt es die Spendenaktion, bei der jährlich eine Gesamtsumme von 250.000 Euro auf 100 Empfänger aufgeteilt wird. Die Spendenvorschläge kommen von den Verbrauchern und Institutionen selbst.