Gibt es einen Bücherschrank für den Lösseler Dorfplatz?

Lössel. Auf dem Dorfplatz in Lössel soll ein Bücherschrank aufgestellt werden. Das beantragt jetzt die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn.

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn beantragt die Aufstellung eines Büchertauschschranks auf dem Dorfplatz Lössel als Tagesordnungspunkt für die nächste Sitzung des Kulturausschusses am Mittwoch, 30. August, aufzunehmen.

Die Fraktion begründet ihren Antrag wie folgt: „Ein Büchertauschschrank ermöglicht es, Bücher kostenlos einzustellen bzw. zu entnehmen und wäre somit eine Bereicherung für die Bücherfreunde in diesem Ortsteil, wie am Quartierstreff in der Iserlohner Heide. Die CDU-Fraktion wurde von interessierten Bürgerinnen und Bürgern mit der Bitte angesprochen, einen Büchertauschschrank auch in Lössel auf dem Dorfplatz aufzustellen.“

Die Bürgerinnen und Bürger hätten sich darüber hinaus bereit erklärt, die Pflege und Patenschaft für den Schrank zu übernehmen. Das Aufstellen solle in Absprache mit den Ortsvereinen erfolgen.

