Gizem (20): „Meine Chefin wollte mich töten!“

Letmathe. Gizem ist in Letmathe Opfer eines Mordversuchs geworden. In einem YouTube-Video spricht sie über die Geschehnisse.

„Ich bin Gizem, 20 Jahre alt, und Opfer eines Mordversuchs geworden“, sagt die junge Frau in dem Video, das innerhalb eines Monats schon fast 700.000 Menschen auf YouTube gesehen haben. Sie spricht über den Tag, der ihr Leben komplett verändern sollte. Über den Tag, an dem ihre Chefin Claudia K. ihr in einer Bäckerei in der Letmather Innenstadt mit einem Fleischermesser in den Bauch sticht und sie dabei lebensgefährlich verletzt. „Ich werde ihr das nie verzeihen können. Sowas kann man einfach nicht verzeihen.“

Rückblick: Gizem arbeitet als Aushilfe in einer Filiale der Bäckerei-Kette „Büsch“ an der Hagener Straße, um bis zu der Aufnahmeprüfung bei der Bundespolizei etwas Geld zu verdienen. Zur Filialleiterin Claudia K. hat sie ein gutes Verhältnis. „Ich hatte mich jeden Tag darauf gefreut, mit ihr zusammenzuarbeiten.“

Überlebenschance laut der Ärzte lag bei zehn Prozent

Doch an diesem Tag ist irgendetwas anders. In einem Lagerraum zieht Claudia K. plötzlich ein Messer hervor und sticht mit den Worten „Es tut mir leid!“ in Gizems Bauch. „Als ich das Messer in ihrer Hand gesehne habe, ist mir klar geworden dass sie das wirklich gemacht hat.“ Die damals 19-Jährige schafft es allerdings zu entkommen, bei einer Kundin sucht sie Hilfe. Claudia K. beteuert immer wieder: „Es war ein Unfall, es war ein Unfall.“ Gizem kommt ins Krankenhaus und kämpft um ihr Leben: zwei Notoperationen, zwei Mal Herzstillstand, 23. Bluttransfusionen. „Die Ärzte meinten wohl, dass ich eine zehnprozentige Lebenschance habe“, erzählt Gizem. Doch sie schafft es.

Wie später die Polizeiermittlungen ergaben, hatte die hoch verschuldete Claudia K. Tageseinnahmen in Höhe von 1850 Euro unterschlagen und mit gefälschten Unterschriften den Verdacht auf Gizem gelenkt. Um ganz sicherzugehen, wollte sie die junge Frau dauerhaft zum Schweigen bringen. Claudia K. wurde vom Landgericht Hagen wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung sowie veruntreuender Unterschlagung zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

40 Zentimeter große Narbe von Brust bis Bauch

In dem Video, das von TRU Doku produziert wurde, spricht die 20-Jährige nicht nur sehr detailliert über die Geschehnisse des 18. Novembers, sondern auch über die Folgen der Tat, mit denen sie noch heute zu kämpfen hat und wegen denen sie sich in therapeutischer Behandlung befindet. „Wenn Menschen schnell auf mich zukommen, habe ich Angst“, sagt sie. Generell ist sie ungern alleine, selbst zuhause müssen große Messer in der Küche abgedeckt werden, damit sie diese überhaupt betreten kann.

Das Opfer zeigt außerdem ganz persönliche Einblicke aus dem Krankenhaus, auch die 40 Zentimeter lange Narbe, die sie für immer an den Angriff erinnern wird.

Aktuell versucht die 20-Jährige, sich wieder zurück ins Leben zu kämpfen. Sie träumt noch immer davon, zur Bundespolizei zu gehen, „weil ich es nicht wahrhaben will, dass mir das irgendjemand aus meiner Hand genommen hat.“ Doch aufgrund der psychischen Belastung wird sie diesen Traum wohl aufgeben müssen. Dennoch möchte sie nach vorne schauen – und das Leben mehr wertschätzen. „Das Leben kann von heute auf morgen zu Ende sein.“

