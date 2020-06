Gleich drei Neuanmeldungen zum Start

Seit dem 16. März hatte es keinen Präsenzbetrieb mehr gegeben, nun ist sie wieder da: „Die Bücherei“ im Pfarrhaus Herz Jesu Grüne. Und Leiterin Stephanie Führer und Mitarbeiterin Katarzyna Sladek konnten am Sonntag nach dem ersten Öffnungstag durchaus ein positives Fazit ziehen. So gab es auch gleich drei Neuanmeldungen, der Stamm der angemeldeten Nutzer liegt bei 200 Personen.

Einiges wurde im Vorfeld noch verändert. Die Sitzecke ist in den Keller verbannt worden, die Ausleihtheke wanderte von der Erwachsenen- in die Kinderbücherei, natürlich coronamäßig mit Plexiglasscheibe ausgestattet. Auch ein Einbahn-System wurde eingeführt. Nutzer betreten die Bücherei über den üblichen Eingang, wo es auch die Möglichkeit zur Handdesinfektion gibt, später verlassen werden die Räume dann über die Terassentür, in den Räumen gilt Maskenpflicht. Der eigentlich wichtige kommunikative Charakter der Einrichtung leidet unter den aktuellen Gegebenheiten ein wenig, aber Stephanie Führer ist froh darüber, dass es überhaupt wieder los gehen konnte.

Katholische Bücherei mitweltlichem Angebot

2200 bis 2500 Titel können im Pfarrhaus kostenlos ausgeliehen werden, die Einrichtung ist die einzige katholische Bücherei im Pastoralverbund Letmathe. Das Angebot ist aber durchaus weltlicher Natur und der katholische Glaube keine Zugangsvoraussetzung. Schwerpunkte sind Kinderliteratur – hier auch mit Blick auf das Thema Leseförderung – und Angebote für die Ü-60-Generation. Aber auch dazwischen gibt es jede Menge interessante Bücher. Was momentan allerdings noch ruht, sind Veranstaltungen, beispielsweise für Kinder, Autorenlesungen oder der beleibte Literaturtreff. Stephanie Führer hofft, dass es wenigstens in den Sommerferien möglich sein wird, einige kleinere Angebote für Kinder machen zu können. Eltern hätten häufig wegen der Kinderbetreuung ihren Urlaub verbraucht, oder aus anderen Gründen müssten reisen abgesagt werden. Gerade dann wolle man in der Bücherei Freizeitmöglichkeiten für den Nachwuchs anbieten wollen.

Kinder und Jugendliche kommen aber auch schon jetzt auf ihre Kosten. Denn neben reichlich Literatur gibt es auch ein umfassendes und jüngst noch erweitertes Angebot an Spielen. Auch Hörspiele und weitere CD’s können ausgeliehen werden. Regelmäßig finden auch sogenannte „Blockbestände“ aus Paderborn den Weg in Bücherei. Das sind beispielsweise saisonale Angebote wie zu Weihnachten oder zu bestimmten Themenschwerpunkten.

Geöffnet ist die Bücherei sonntags von 11 bis 11.45 Uhr sowie Donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr. Normalerweise gibt es sonntags nach dem Gottesdienst in Herz Jesu immer einen regelrechten Besucherschub. Der entfällt aktuell, da es momentan nur samstagabends einen Gottesdienst gibt. Aber in Coronazeiten, so Stephanie Führer, sei ein „Besucherschub“ ja auch nicht unbedingt erstrebenswert. Fortgesetzt wird auch noch der Bringservice. Unter 02374/973794 oder 0178-5756761 oder per Mail unter koeb@herz-jesu-gruene.de können Ausleihen geordert werden.

Rund 15 Mitgliedergehören zum Team

Der Anfang in der Bücherei ist gemacht, Stephanie Führer und das rund 15-köpfige Team hoffen auf eine weitere Normalisierung des Lebens, damit die Einrichtung auch wieder mehr zu einem Ort der Begegnung werden kann.