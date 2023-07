Gleisarbeiten: Diese Züge entfallen ab Iserlohn und Letmathe

Iserlohn/Letmathe. Bahnreisende müssen in den nächsten Wochen mit Zugausfällen ab Iserlohn und Letmathe und mit Schienenersatzverkehr rechnen. Das ist der Grund.

Die Deutsche Bahn arbeitet in der Zeit von Mittwoch, 5. Juli (21 Uhr), bis Dienstag, 25. Juli (21 Uhr), unter anderem an Brücken in Hagen und erneuert drei Weichen in Essen-Bergeborbeck. Das wirkt sich auf die Züge ab Iserlohn und Letmathe aus. Die DB investiert mehr als eine Millionen Euro in die neuen Weichen. „Die Arbeiten sind für eine moderne und zuverlässige Schieneninfrastruktur zwischen dem Sauerland und Ruhrgebiet notwendig“, teilt die Bahn mit.

Die Arbeiten wirken sich in unterschiedlichen Zeiträumen auf den Nah- und Fernverkehr aus. Die Änderungen im Überblick: Von Mittwoch, 5. Juli, (20.45 Uhr) bis Sonntag, 9. Juli, (23.59 Uhr) sowie von Montag, 10. Juli, bis Freitag, 14. Juli, jeweils von 20.45 Uhr bis 5 Uhr entfallen die Züge der Linie RE 16 zwischen Hohenlimburg und Hagen Hbf. Die Züge der Linien RE 34 und RB 91 entfallen zwischen Letmathe und Hagen Hbf. Als Ersatz fahren Busse zwischen Letmathe und Hagen Hbf.

Ersatzbusse zwischen Letmathe und Hagen

Von Montag, 10. Juli, bis Mittwoch, 12. Juli, jeweils von 5 Uhr bis 20.45 Uhr fallen die Züge der Linie RE 16 zwischen Iserlohn und Essen Hbf aus. Die Züge der Linien RE 34 und RB 91 entfallen zwischen Letmathe und Hagen Hbf. Als Ersatz fahren Busse zwischen Letmathe und Hagen Hbf sowie Schnellbusse (ohne Zwischenhalte) zwischen Hagen Hbf und Essen.

In der Zeit von Donnerstag, 13. Juli, (6 Uhr) bis Dienstag, 25. Juli, (20.30 Uhr) fahren für die Züge der Linie RE 16 zwischen Hagen Hbf und Essen Hbf Schnellbusse ohne Zwischenhalte. Im Fernverkehr fallen die Züge der Linie IC 34 Frankfurt-Siegen-Dortmund/Münster von Montag, 10. Juli, bis Mittwoch, 12. Juli, zwischen Siegen und Dortmund bzw. Münster aus. Im Juli finden weitere Gleisarbeiten auf der Strecke zwischen Essen und Bochum statt, die sich auf den Nah- und Fernverkehr auswirken.

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben, so die Bahn. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw abrufbar.

