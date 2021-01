Große Solidarität von Iserlohn bis Berlin

In einem Video auf seiner Homepage wirbt der Iserlohner Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak für die Stammzellspendersuche der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, weil ihn das Schicksal der kleinen Paulina aus Letmathe berührt hat. Auch wenn für das an einer lebensbedrohlichen Krankheit leidende Mädchen jetzt ein Spender gefunden wurde, wirbt er für die DKMS-Aktion.

Letmathe/Iserlohn/Berlin. Paul Ziemiak, Thore Schölermann, Wolfgang Kirchhoff, Dirk H. Jedan und andere werben für die Stammzellspende.

Große Anteilnahme am Schicksal der kleinen Paulina in der Region und bundesweit: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wirbt auf seiner Homepage mit einem Video für die Unterstützung des lebensbedrohlich erkrankten einjährigen Mädchens Paulina, für das es nach jüngsten Informationen Hoffnung gibt. Bereits im Februar beginnt die Chemotherapie. Dann soll eine Knochenmarktransplantation vorgenommen werden – auch wenn der Spender nicht optimal passt, wie die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) am Freitag mitteilte. Annika Schirmacher von der DKMS dankte aber allen, die sich für diese Aktion eingesetzt haben. Denn sie führe dazu, dass möglicherweise für andere Patienten Lebensretter gefunden werden. Deswegen bleibe der Registrierlink auch noch aktiv. Es haben sich bereits 1892 Menschen das Registrierungsset bei der DKMS bestellt, das auch noch unbedingt zurückgeschickt werden sollte. Dazu kommen noch 259 Interessierte, die bei der Roosters-Aktion mitgemacht haben. An Spenden sind bis zum Freitag 8.020 Euro auf dem DKMS-Spendenkonto für Paulina eingegangen.

Der aus Iserlohn stammende Schauspieler Thore Schölermann unterstützt die Paulina-Aktion der DKMS. Foto: Privat / IKZ

Der aus Iserlohn stammende Schauspieler Thore Schölermann erklärte: „Selten ist Leben retten so einfach. Es kostet Dich kein Geld und keine Kraft, einfach Stäbchen und Helfer. Lasst Euch testen und helft Paulina und noch vielen anderen die betroffen sind.“

Dirk H. Jedan, der bei vielen Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung für die Aktion geworben hatte, zeigte sich begeistert von der Welle der Solidarität, angefangen vom Rotaryclub Iserlohn-Waldstadt bis zur Kreishandwerkerschaft und den Roosters: „Iserlohn kann stolz sein auf sein Netzwerk.“

Sandra Pawlas, Chefin der Iserlohner Arbeitsagentur, und Volker Riecke, Geschäftsführer des Jobcenters Märkischer Kreis, haben all ihre Beschäftigten der Agentur für Arbeit und des Jobcenters MK mit einem Mitarbeiterbrief über das Schicksal der kleinen Paulina informiert. Die Agenturchefin erklärt: „Ich bin schon seit Jahren selbst typisiert. Und die bewegende Geschichte der kleinen Paulina hat uns natürlich berührt – wir haben den Hilferuf selbstverständlich geteilt und unsere Kolleginnen und Kollegen aufgerufen, den Hilferuf auch selbst weiterzuverbreiten.“

Die Agentur für Arbeit hat vor einigen Jahren bei einem Sommerfest auf dem Parkplatz eine große Typisierungsaktion organisiert. Das ist in Coronazeiten nicht möglich. Deshalb sei es wichtig, andere Kanäle zu nutzen, um möglichst viele Spender zu gewinnen, erklärt DKMS-Sprecherin Annika Schirmacher.

Hoffnung, dass Paulinas Leben gerettet werden kann

„In einer solchen Notlage ist es selbstverständlich, dass wir als Multiplikator versuchen, möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzurufen dem kleinen Mädchen zu helfen. Unser Unternehmen hat das in seinen Medien, also in unserem Intranet und auf ,K>APP’ publik gemacht“, verweist der Unternehmer Wolfgang Kirchhoff auf die Mitarbeiter-Information im Firmennetzwerk und die Kirchhoff-App. „Ich bin auch sehr dankbar, dass viele Vereine und Institutionen, allen voran die Iserlohn Roosters, mitgemacht haben und auch entsprechende Aufrufe in ihren Medien geschaltet haben.“

Am Freitag überschlugen sich die Ereignisse. Wie Annika Schirmacher von der DKMS mitteilte, haben die behandelnden Ärzte sich entschieden, „Paulina mit einem leider nicht perfekten Match-Spender zu transplantieren“.

Sie zitiert Paulinas Mutter Anna: „Die Spende-Entnahme unter Corona-Bedingungen birgt zusätzliche Gefahren und Komplikationen, die wir eigentlich gern umgangen hätten. Eine überschwängliche Freude wird allerdings dadurch verhindert, dass wir wissen, dass letztlich leider kein optimaler Spender vorhanden ist, und Paulina deshalb höheren Risiken ausgesetzt ist. Dennoch sichert uns dieser Spender die Hoffnung, dass Paulinas Leben gerettet werden kann.“ Anfang Februar erfolge die Chemotherapie, eine Woche später die Knochenmarkstransplantation unter strengen Isolier-Bedingungen. Die Eltern seien froh, dass sie im Klinikum Aachen die Möglichkeit erhalten, in dieser schweren Zeit bei ihrer Tochter sein zu können: „Dies ist zur Zeit nicht in allen Kliniken selbstverständlich. Wir werden uns halbwöchig mit der Betreuung abwechseln, was nur deshalb möglich ist, weil unsere Familie, bei der wir gerade leben, sich ebenfalls einer strengen Selbstisolation unterzieht und die Gefahren dadurch minimiert. Es ist eine Zeit, die durch viel Schmerz und Verzicht gekennzeichnet ist – für alle von uns auf unterschiedliche Weise.“ Nach der Transplantation folge die Zeit des Hoffens und Bangens, dass Paulinas kleiner Körper wieder seine Arbeit aufnimmt. „Wenn alles gut und planmäßig läuft, werden wir wohl zwei Monate im Klinikum bleiben, bevor wir wieder nach Hause dürfen“, erklärt Anna.

Mutter dankt allen Unterstützern

Die Mutter wendet sich an alle Menschen, die sich für Paulina und den Aufruf zur Registrierung eingesetzt haben: „Wir sind sehr dankbar für all jene, die sich durch unsere Aktion angesprochen und motiviert fühlen, sich registrieren zu lassen. Zwar kommt keiner der Registrierten für unsere Tochter als Spender in Frage. Aber vielleicht kann einer dieser Menschen einem anderen Kind das Leben retten.“

Sandra Pawlas, Chefin der Iserlohner Arbeitsagentur, und Volker Riecke, Geschäftsführer des Jobcenters Märkischer Kreis, haben all ihre Beschäftigten der Agentur für Arbeit und des Jobcenters im Märkischen Kreis mit einem Mitarbeiterbrief über das Schicksal der kleinen Paulina informiert: Foto: Privat / IKZ

Über die DKMS richten die Eltern den Appell und Dank an alle Unterstützer: „Jeder einzelne Registrierte ist ein Hoffnungsschimmer für all die Menschen, die so dringend eine Spende benötigen. Wir sind überwältigt von all der Resonanz und der Unterstützung, die uns in den letzten Wochen entgegengebracht worden ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass viele Menschen viel Zeit und Kraft aufgebracht haben, um uns bei dem Aufruf zu helfen. Viele sind in dieser schwierigen Zeit weit über ihre eigentlichen Grenzen hinausgegangen, und das hat uns sehr berührt. Wir haben nicht damit gerechnet, welch große Welle der Unterstützung wir auslösen, können unsere Dankbarkeit für die Bemühungen jedes Einzelnen kaum in Worte fassen. Denn eines haben all die Menschen nämlich erreicht: uns das Gefühl zu vermitteln, auch in dieser schwierigen Zeit, in die man sich als Außenstehender kaum hineinversetzen kann, nicht allein zu sein.“

Die Familie erklärt: „Die letzten Wochen waren sehr anstrengend, und wir werden noch so einige bange Wochen und Monate meistern müssen. Wir danken all jenen, die uns auch durch vermeintlich kleine Gesten, die wir als gar nicht so klein ansehen, unterstützen. Wir haben viele Menschen aus einem ganz anderen Blickwinkel kennen- und schätzen gelernt. Wir sind ganz besonders durch den großen Einsatz der Iserlohner Bürger, Vereine und Institutionen beeindruckt! Ihr gebt unserer Tochter und so vielen Anderen eine zweite Chance!“