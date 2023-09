Distrikts-Präsidentin Regina Bergenthal (re.) übergab die Großspende an Pfarrer Burkhardt Hölscher, Pfarrer Emmanuel Boango und Dr. Ute Müller.

Entwicklungshilfe Großspende an Partnerschaftskreis Kongo in Letmathe

Letmathe. Wie der Partnerschaftskreis in Letmathe den Menschen im Kongo dank der vielen Spenden ganz konkret helfen kann.

Mit 20.000 Euro unterstützt der Distrikt 90 der internationalen Frauenorganisation Inner Wheel die Arbeit des Partnerschaftsprojekts der Evangelischen Kirchengemeinde im Kongo. Das Geld fließt in die Arbeit der beiden Gesundheitsstationen in den Kirchenkreisen Boende und Lofoy im zentralafrikanischen Regenwald, wo sich die Stationen um unterernährte Kinder kümmern.

Die Großspende nahmen am Donnerstag Pfarrer Burckhardt Hölscher, Pfarrer Emmanuel Boango und Dr. Ute Müller vom Partnerschaftskreis entgegen; alle drei waren sich einig: „Das ist eine große Hilfe für das Projekt!“ Insgesamt hat der Partnerschaftskreis damit in diesem Jahr alleine für das Projekt „Säen und ernten – eine nachhaltige Entwicklung im Kongo“ rund 43.000 US-Dollar überweisen können – alles aus Spenden finanziert. „Ohne die Unterstützung der Spender, wie jetzt auch von Inner Wheel, würde das gar nicht gehen“, stellte Burckhardt Hölscher heraus.

Für sechs Kinder kam jede Hilfe zu spät

Die Spendengelder werden im Kongo für Medikamente, Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel, Saatgut und Schulungen eingesetzt. Das Geld ist immer mit einem Abschlussbericht der Helferinnen und Helfer vor Ort verbunden, und mit einem Ausblick, was als nächstes ansteht.

Wie notwendig die Hilfe ist, zeigt der jüngste Bericht, den die Partner aus dem Kongo über ihren Einsatz nach Letmathe gegeben haben: Sechs Kindern, die stark mangelernährt waren, konnte nicht mehr geholfen werden; sie sind trotz allem Einsatz gestorben.

Das Programm „Säen und ernten“ verfolgt zwei Ansätze, und verbindet akute medizinische Hilfe mit einem Schulungsprogramm, das Hilfe zur Selbsthilfe gibt. „Einfach nur Reis zu spenden, hilft auf Dauer nicht“, erklärte Dr. Ute Müller. Stattdessen beinhaltet das Programm Schulungen der Kinder, in denen es um die richtige Ernährung geht.

„Wenn die Kinder lernen, was gesund ist und was ernährt, dann nehmen sie das mit nach Hause, dann ist der ganzen Familie geholfen“, erläuterte Dr. Müller. Konkret heißt das: Statt die weit verbreitete Wurzelknolle Maniok („Die wächst schnell und macht satt, führt aber zu Mangelernährung“) anzubauen, sollen die Kinder den Anbau von Soja, Erdnüssen, Mais und Bohnen lernen.

Aus den Spenden werden aber auch Hilfsmittel, wie unlängst ein tropentauglicher Kühlschrank, angeschafft. „Mit Anschluss an ein Solarpanel, das den Strom erzeugt. Denn eine Steckdose gibt es nicht“, zeigte Dr. Ute Müller die Verhältnisse im Regenwald auf.

Umso größer ist die Freude über die Großspende der Organisation Inner Wheel, die im kommenden Jahr 100 Jahre besteht. Die symbolische Spendenbox hatte Distrikts-Präsidentin Regina Bergenthal aus Hamm am Donnerstag nach Letmathe gebracht. Der Kontakt zur Präsidentin des Distrikts 90, der sich von Bad Oeynhausen in Ostwestfalen, über Brilon-Marsberg im Hochsauerland bis nach Meinerzhagen (Märkischer Kreis) und Essen zieht und zu dem 28 Clubs vor Ort gehören, ist über Ute Müller zustande gekommen: Sie ist die Schwägerin von Distrikts-Präsidentin Regina Bergenthal.

Ohne Spenden funktioniert die Arbeit nicht

„In jedem Distrikt wird ein von der Präsidentin in ihrer einjährigen Amtszeit ausgewähltes Projekt von den Clubs und Privatpersonen unterstützt“, berichtete Regina Bergenthal. „Für mich war klar: Das ist mein Projekt“, sagt sie über die Auswahl von der Entwicklungsarbeit im Kongo, von der sie über ihre Schwägerin wusste. Das Projekt „Säen und ernten“ ist in mehrere Phasen aufgeteilt. „Die ersten Kinder, die daran teilgenommen haben, haben die Schulung bereits abgeschlossen und helfen, ihre Familien besser zu versorgen“, sagen Dr. Ute Müller und Burkhardt Hölscher. Die nächsten Phasen an den beiden Gesundheitsstationen sind bereits in Planung. Um das Projekt fortzuführen, ist der Partnerschaftskreis auch weiter auf Spenden angewiesen.

Für den Kampf gegen mangelernährte Kinder des Partnerschaftskreises gibt es ein Spendenkonto: Ev. Kirchengemeinde Letmathe, IBAN DE 37445500450018069054,Stichwort: Betlehem-Botsini

