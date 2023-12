Blaulicht Grüne: Kunde löst in der Nacht Alarm an Bankfiliale aus

Grüne Für einen Polizeieinsatz sorgte ein Mann in der Nacht an der Untergrüner Straße in Iserlohn-Grüne. Er löste den Alarm an einer Bankfiliale aus.

In der Nacht zu Freitag sorgte ein Bankkunde für einen Einsatz der Polizei: Um 2.20 Uhr löste der Mann den Alarm an einer Bankfiliale an der Untergrüner Straße aus. Das rief die Beamten auf den Plan.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass der Alarm ausgelöst wurde, weil der Mann sehr stark an der verschlossenen Tür gerüttelt hatte. Der Kunde gab an, dass er Geld abheben wolle und es ihm nicht gefalle, dass sich die Tür nicht öffne. Die Beamten kontrollierten den Mann. Nach 15 Minuten war der Einsatz für die Polizei beendet.

