Grürmannsheide: Neujahrsempfang sorgt für viel gute Laune

Grürmannsheide. Der Neujahrsempfang in der Alten Schule in Grürmannsheide hatte sehr viel Zulauf. Gäste konnten mit Lokal-Politikern ins Gespräch kommen.

Wiedersehen macht Freude, das zeigte auch der Neujahrsempfang in der Alten Schule in Grürmannsheide. Nachdem Corona-Richtlinien diese Treffen lange Zeit schwer bis unmöglich machten, schien es bei den Besuchern großen Nachholbedarf gegeben zu haben. Immer wieder entdeckten sich bekannte Gesichter, es wurde herzlich gegrüßt und nach dem Wohlbefinden gefragt. Wer sich noch nicht kannte, änderte das kurzerhand und knüpfte neue Kontakte. Der Neujahrsempfang wurde finanziell vom BSV gestemmt.

Thomas Lücke, Vorsitzender des Bürgerschützenvereins, begrüßte die vielen Gäste, die die Räumlichkeiten an ihre Grenzen brachte. Immer wieder mussten weitere Stühle in den Raum gebracht werden. Lücke freute sich über das zahlreiche Erscheinen, vom Königspaar über Vertreter des IBSV, aus der Politik und auch von den Ortsvereinen. „Ich freue mich auch, dass die Löschgruppe Oestrich heute hier ist. Es ist eine Freundschaft entstanden und wir sollten die gegenseitigen Besuche beibehalten.“ Die Löschgruppe nutzte zuletzt die Räumlichkeiten in der Grürmannsheide für Versammlungen.

Austausch über Themen wie Wissenscampus und Schillerplatz

Eva Kirchhoff, stellvertretende Bürgermeisterin, freute sich in ihrer Rede, das der Neujahrsempfang wieder in gewohnter Weise stattfinden konnte. „Der Ortsteil liegt einige Kilometer von den Stadtzentren Iserlohnund Letmathe entfernt. Ihre Meinungen interessieren mich, beispielsweise zum Wissencampus und dem Schillerplatz.“ Die Veranstaltung sollte den Rahmen bieten, um ungezwungen einen Austausch über politische Themen zu vermöglichen.

Sie sprach auch Themen wie die kaputte Mauer auf dem Schulgelände an, die gegebenenfalls mit Hilfe von Leader-Fördermitteln wieder auf Vordermann gebracht werden könnte, falls erneut ein Förderantrag nicht die notwendige finanzielle Unterstützung bringt. Erst in der vergangenen Woche hatte die SPD die Bürgerschützen über den aktuellen Stand informiert, wonach ein Entscheid über die beantragten Fördermittel wohl im Mai oder Juni zu erwarten sei.

Bei kalten Getränken und warmen Speisen nutzten die vielen Gäste die Gelegenheit, um sich untereinander auszutauschen und führten noch lange angeregte Gespräche.

