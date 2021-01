Gymnasium Letmathe: Digitale Gesprächsrunde für Eltern

Letmathe. Informationsveranstaltung am Dienstag, 26. Januar, um 19 Uhr

Für alle Eltern von Viertklässlern, die bei der richtigen Schulwahl für ihr Kind noch Beratungs- und Informationsbedarf haben, bietet das Gymnasium Letmathe am Dienstag, 26. Januar, um 19 Uhr eine offene Gesprächsrunde an. Coronabedingt findet diese in digitaler Form statt. Eltern, die teilnehmen möchten, werden gebeten, eine E-Mail an die Erprobungsstufenkoordinatorin Annette Scholte (scholte@gymnasium-letmathe.de) zu schicken, um den Einladungslink zu erhalten. Neben der Schulleitung werden auch Lehrerinnen und Lehrer der Erprobungsstufe als Gesprächspartner zur Verfügung stehen, um unter anderem Fragen zum Übergang und zur Lern- und Arbeitsweise in der 5. und 6. Klasse sowie zur pädagogischen Konzeption und individuellen Förderung zu beantworten.