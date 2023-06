Gymnasium Letmathe: Darum war der Abisturm so kreativ

Beim Abisturm in Letmathe warteten Spiele auf die Lehrer und eine gute Stimmung auf alle Besucher in der Aula.

Letmathe. Beim Abisturm am Gymnasium in Letmathe zeigten sich Schüler und Lehrer von ihrer kreativen Seite. Ein Video ließ die Zuschauer besonders jubeln.

Wenn alle Schüler des Gymnasiums in Letmathe gleichzeitig hochmotiviert sind, dann ist klar: Es ist Abisturm. Während die Abiturienten die Treppe im Gebäude herunterliefen, dröhnte bereits „Scream and Shout“ von Will.I.Am und Britney Spears über die tragbare Musik-Box. Der erste Satz „Bring the action“ (zu deutsch: Los geht’s) hätte nicht treffender sein können. Jetzt geht die Party ab. Tanzend und mit Trillerpfeifen ausgestattet, wurden die Schüler der Unter- und Mittelstufe in die Aula geschickt (die Oberstufe war am Morgen bereits dran), wo ein unterhaltsames Programm wartete, das zeigte, wie die Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern im Idealfall aussieht.

Gute Stimmung beim Gag-Tag am Gymnasium in Letmathe. Die Abiturienten waren mit Trillerpfeifen und Musikbox ausgerüstet und machten Stimmung auf den Gängen. Foto: Kevin Kretzler

Die jüngeren Schüler sangen lautstark Lieder mit, die über die Boxen liefen. Ohrenbetäubende Stimmung wie auf einem Konzert. Einer der Höhepunkte war natürlich das Lehrerduell. In Dreierteams eingeteilt galt es, diverse Spiele zu gewinnen. So musste unter anderem ein Bierkrug (natürlich mit Wasser gefüllt) mit ausgestrecktem Arm möglichst lange gehalten werden. Hier zeigte sich schon die jahrelange Erfahrung der Lehrkräfte, denn der Job bringt vor allem eines mit sich: Durchhaltevermögen.

Wer hält den Bierkrug gefüllt mit Wasser am längsten? Nur eines von mehreren Spielen, denen sich die Lehrer beim Abisturm in Letmathe stellen mussten. Foto: Kevin Kretzler

In einem zweiten Spiel mussten Kollegen anhand von ihren Eigenschaften erkannt werden. Gar nicht so einfach, wenn Hinweise wie „Griechenland“, „große Hände“ und ähnliches fallen, aber man kennt sich untereinander und eine richtige Herausforderung stellte keines der Rätsel dar.

Bobbycar-Rennen verleitet Lehrer in Letmathe zum Schummeln

In einem Bobbycar-Rennen auf und hinter der Bühne entlang wurde dann die Geschicklichkeit auf die Probe gestellt. Mit langen Beinen ein kleines Gefährt über eine abgeklebte Strecke zu fahren, war nicht so einfach. Hinter der Bühne war eine Kamera platziert, damit die Zuschauer auch wirklich alles im Blick hatten. Bis diese ausfiel. Glück für die Lehrer, denn es zeigte sich, dass nicht nur Schüler zum Schummeln neigen. Plötzlich wurde für möglichst viel Spannung hinter der Bühne auf den Kollegen gewartet. Dass jede Lehrkraft einen Fahrradhelm tragen musste, der vor jeder Runde an den Kollegen weitergegeben werden musste. stellte sich als großes Hindernis heraus, wenn der Verschluss mal wieder klemmte.

Beim Gag-Tag in Letmathe zeigten die Abiturienten auch mehrere Filmausschnitte, die mit viel Mühe gedreht und geschnitten wurden. Foto: Kevin Kretzler / IKZ

Der eigentliche Höhepunkt, der für zahlreiche Lacher sorgte, war aber ein Filmprojekt, dass die Schüler nach jedem Spiel gezeigt haben. Die Idee: In Interviews wurden die Lehrer gefragt, wie sie sich einen skurrilen Alltag vorstellen. Was sie zu dem Zeitpunkt nicht wussten war, dass diese Ideen umgesetzt werden sollten. Schüler kommen im Flowerpower-Look zur Schule? Abgemacht. Mit dem VW-Bus wurde vorgefahren, Rauch stieg beim öffnen der Türen aus und Schüler kamen mit Hawaiihemd, Blumenkranz und Co. heraus. Lustiger Bonus war die verkleidete Lehrkraft, die nicht nur eine Langhaarperücke trug, sondern auch ein passendes Stirnband dazu. Die Menge tobte mit Blick auf das Video.

Physiklehrer wird zu Drogendealer Walter White

Das Lehrerzimmer wäre als Strandbar geeignet? Kein Problem, die Schüler setzten es um und schon wurden Drinks serviert, während im Schwimmreifen entspannt auf dem Boden gesessen werden konnte. Schnellere Schüler wären eine gute Sache? Wird erledigt. Mathe und Physiklehrer Christian Tilly zeigte im Video seine besten Chemiker-Qualitäten und verwandelte sich prompt in TV-Drogendealer Walter White aus Breaking Bad. In der Cafeteria lassen sich schließlich problemlos „Beschleuniger kochen“. Im Sportunterricht, den er auf einmal zu leiten hatte, musste Tilly nicht mehr auf Formeln a la Kraft ist Masse mal Beschleunigung setzen, sondern konnte mit seinen eigenen Pillen die Leistung verbessern. Aufzubessern war auch die Schulkasse, denn Schulleiter Tobias Hommel zeigte im Video sein großes Laster: Das Online-Glücksspiel. Da musste natürlich schnell eine Spendenaktion geplant werden, da die ganze Kohle verzockt wurde.

Während beim Abisturm Wasserpistolen und ähnliches verboten waren, zeigte sich, dass die Lehrkräfte keine Spielverderber waren und bereit sind, die Projekte der Schüler zu unterstützen. „Es ist stimmungstechnisch ein Gefühl wie es früher einmal war. Mit den Lehrern ist es ein Verhältnis auf Augenhöhe. Wir begegnen einander mit Respekt und halten uns daher an die Regeln, damit die nächsten Abiturienten keine Nachteile haben“, sagte Anna Lisa Schlüter.

Die Abiturienten genossen ihren großen Tag und bauten vorher auf dem Gelände eine Strandbar mit zwei Planschbecken und auch ein Bällebad aus Zeitungspapier auf und kamen stellenweise schon um 4 Uhr in der Früh zur Schule oder machten die Nacht sogar durch. So ein Engagement wünscht sich doch jede Lehrkraft.

