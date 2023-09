Gymnasium Letmathe: Trauer um Ex-Schulleiter Werner Weßling

Letmathe. Werner Weßling war lange Schulleiter des Gymnasiums Letmathe. Mit 75 Jahren verstarb er nun. Seine Initiativen prägen die Schule bis heute.

„Hinter den Bergen gibt es eine gute Schule“, war die wiederkehrende Textpassage in einer so launigen wie ernsthaften und eindrücklichen Rede, mit der eine Gruppe des Kollegiums im Sommer 2008 Werner Weßling auf sehr persönliche Weise als Schulleiter des GymnasiumsLetmathe in den Ruhestand verabschiedete. Werner Weßling starb am 20. August im Alter von 75 Jahren an den Folgen der Erkrankung, die ihn dazu gezwungen hatte, 2008 vorzeitig aus dem Schuldienst auszuscheiden.

+++ Lesen Sie auch: Letmathe: Straßenkunst in der Aula des Gymnasiums +++

Seine Spuren an der Schule werden noch lange bleiben. Nicht zuletzt durch seine Tatkraft fand sie einen eigenen und erfolgreichen Weg, mit den pädagogischen, gesellschaftlichen und organisatorischen Herausforderungen umzugehen, vor die Gymnasien in den 1990er und 2000er Jahren gestellt waren.

Der 1948 in Havixbeck geborene Pädagoge arbeitete zunächst ab 1974 am Ruhrtal-Gymnasium in Schwerte, bevor er 1989 mit 41 Jahren zum Schulleiter am Gymnasium Letmathe berufen wurde. Er war nach Klaus Bültermann der zweite Chef „am Berg“.

Werner Weßling prägte das Gymnasium in Letmathe

Werner Weßling prägte die Schule mit seinem engagierten pädagogischen Wirken, das sich durch besondere Menschenkenntnis, hohe Reflektiertheit und Weitsicht auszeichnete. Dafür steht unter anderem, dass er nicht den Arbeitsaufwand sah, sondern die Chancen, die Schulen durch mehr Mitspracherecht bei der Einstellung von neuen Lehrerinnen und Lehrern bekamen. Mitten in der Welle der Pensionierungen vieler Lehrkräfte, die das Gründungskollegium der 1966 eröffneten Schule gebildet hatten, nahm er diese Möglichkeit gerne wahr. So konnte er in seiner Amtszeit fast ein Drittel der noch am Gymnasium unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen selbst einstellen und seine Ideen zur Gestaltung einer Schule umsetzen, die sehr genau weiß, welche Bildung und welches weitere „Rüstzeug“ nach dem Abitur fürs Leben nötig ist.

+++ Auch interessant: Neues Konzept am Gymnasium Letmathe soll Schüler inspirieren +++

Reformen wie das Zentralabitur oder die zwischenzeitliche G8-Umstellung wurden proaktiv angegangen – und auch für die generellen Diskussionen über Innovation von Schule genutzt. Zusammen mit der erweiterten Schulleitung um seinen Stellvertreter Armin Eickmann vertraute er zudem engagierten Kolleginnen und Kollegen Projekte an. „Schüler helfen Schülern“ oder die Unterstützung eines Straßenkinderprojekts in Brasilien würde es sonst nicht geben. Mit dem Leitungsteam brachte er die ehrenamtlich betreute Cafeteria auf den Weg.

Moderne Ausstattung am Gymnasium Letmathe

Gerne unterstützte er Fachschaften, wenn es um Innovation von Unterricht ging, oder verhalf der Schule durch die Organisation von Anschaffungen in Zusammenarbeit mit dem Förderverein zu einer modernen Ausstattung. Dabei schaute er nicht nur auf die Naturwissenschaften, sondern sorgte dafür, dass sich die Schule auch mit ihren Literaturkursaufführungen einen Namen machte.

+++ Weitere Nachrichten: Abitur 2023: Warum am Gymnasium Letmathe Sombreros flogen +++

In seinen letzten Jahren im Amt wurde erstmals die „Bläserklasse“ eingerichtet und damit die Zusammenarbeit mit örtlichen Musikschulen begründet. Zudem gab sich die Schule in Ergänzung zum Schulprogramm in seinem letzten Amtsjahr ein pädagogisches Leitbild, dem sich die Schulgemeinde bis heute verpflichtet fühlt, und ging auch das Thema Ganztagsgymnasium an. Werner Weßlings Wertschätzung und seine persönliche Anteilnahme gegenüber allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft sind jenen, die mit ihm zusammengearbeitet haben und noch heute an der Schule unterrichten, in lebendiger Erinnerung geblieben. Er unterstützte nicht nur Referendare, die seine Fächer Mathematik und Sport unterrichteten, in ihrer Ausbildung und stellte einige anschließend direkt ein. Er suchte pragmatisch nach Lösungen, wenn jemand in einer schwierigen Lebenssituation stand oder vor gesundheitliche Herausforderungen gestellt war.

Nach seiner Pensionierung verfolgte er mit Interesse die Entwicklung der Schule und blieb ihr bis zum Schluss durch die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen sowie dem Austausch mit ehemaligen Kollegen verbunden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe