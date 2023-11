Hagenerin sammelte in Letmathe unter Vorwand Spenden

Letmathe Eine 27-jährige Frau aus Hagen hat in Letmathe unter einem Vorwand Spenden gesammelt. Die Polizei kam ihr auf die Schliche.

Eine 27-jährige, in Hagen gemeldete Frau sammelte am Samstagmorgen, 18. November, an der Hagener Straße in Letmathe unter einem Vorwand Spenden. Als die Polizei eintraf, versteckte sie ihr Klemmbrett samt Spenderliste unter einem fremden Fahrzeug. Die Polizei stellte laut eigenen Angaben Brett und Spenderliste sicher und schrieb eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Betrugs.

