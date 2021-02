Corona Hairzstück in Letmathe: „Licht an, bevor es ganz ausgeht“

Letmathe/Märkischer Kreis. Wie viele Kollegen in Letmathe und Iserlohn beteiligt sich auch der Salon „Hairzstück“ an der Protestaktion des Friseurhandwerks.

Seit gestern Abend brennt jetzt in vielen Friseursalons in ganz Deutschland, im Kreis und auch in Letmathe das Licht: Mit der Aktion „Licht an, bevor es ganz ausgeht!“ will das Friseurhandwerk auf seine dramatische Situation im zweiten Corona-Lockdown, der jetzt schon seit dem 16. Dezember andauert, aufmerksam machen.

Philipp Rosen, gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Lesley Rubbel Inhaber des Friseursalons „Hairzstück“ beteiligt sich, wie viele seiner Kollegen in Letmathe und Iserlohn, an der Aktion. Seit Sonntagnachmittag brennt dort das Licht, Plakate und Informationszettel sollen darauf hinweisen. „Viel mehr können wir aktuell nicht tun“, betont Rosen, der nicht glaubt, dass die Aktion akut etwas ändert. Er hofft allerdings, dass auf diese Weise die Aufmerksamkeit und die Solidarität steigen. Passgenaue und unbürokratische Überbrückungshilfen, nachhaltige Förderung der Ausbildungsleistungen, die Berücksichtigung von Chefs, die bisher von keiner Regelung berücksichtig werden sowie der Stopp der Schwarzarbeit sind die vier Kernforderungen.

Nicht ohne Rücksicht auf Infektionsgeschehen wieder öffnen

„Sichere Friseurdienstleistungen können nur die Profis unter Wahrung der Hygiene- und Arbeitsschutzstandards in den Salons bieten“, heißt es in der Mitteilung der Kreishandwerkerschaft. Auch Achim Schilling, Obermeister der Friseur-Innung des Märkischen Kreises, sowie Geschäftsführer Dirk H. Jedan unterstützen die Aktion.

Philipp Rosen betont, dass es ihm nicht darum gehe, ohne Rücksicht auf die aktuelle Lage wieder zu eröffnen, im Gegenteil: „Wenn es gesundheitlich nicht geht, darf nicht geöffnet werden. Aber dann muss es unbürokratische Hilfe geben – die ist bisher nicht angekommen.“