Haus Letmathe: Kultur im Gewölbekeller liegt vorerst auf Eis

Letmathe. Im Gewölbekeller wird es vorerst keine Kulturveranstaltungen geben. Wann es wieder losgehen kann und wieso die Planung momentan so schwierig ist.

„Meinen Start als Programmplanerin hatte ich mir etwas anders vorgestellt“, blickt Andrea Albrecht mit Wehmut auf die aktuelle Situation. Denn erst in diesem Jahr hatte sie die Programmplanung der Reihe „Kultur im Gewölbekeller“ aus den Händen von Franz-Josef Schlotmann, Vorsitzender des Fördervereins Haus Letmathe, übernommen. Eigentlich hätte sie jetzt die Veranstaltungen für das erste Halbjahr des kommenden Jahres vorgestellt – doch wie in vielen anderen Bereichen auch, macht das Coronavirus da einen Strich durch die Planung.

Dass coronabedingt 2020 im Gewölbekeller keine Kulturveranstaltungen stattfinden konnten, ist erstmal keine Neuigkeit. Termine wurden vom ersten ins zweite Halbjahr verschoben, schließlich ganz abgesagt. Aber auch die Planungen für 2021 liegen auf Eis. Dabei hatte das Team alles gegeben, um zumindest noch ein paar abgespeckte Events veranstalten zu können. Da wurden Stuhle gerückt, Konzepte entwickelt und Gespräche mit den Künstlern gefühlt, um einen sorgenfreien Abend im Gewölbekeller veranstalten zu können. Doch sich ständig ändernden Vorgaben erschwerten den Prozess.

Ordnungsamt schiebt Kulturprogramm den Riegel vor

Zuletzt dann aber die Hiobsbotschaft: „Das Ordnungsamt hat unsere Belüftungsanlage geprüft“, berichtet Andrea Albrecht. Ergebnis: Um die Anforderungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu erfüllen, ist die Anlage nicht geeignet. Sprich: Im Gewölbekeller dürfen bis auf weiteres keine Veranstaltungen stattfinden. Keine Perspektive also für die Ehrenamtlichen, wie Andrea Albrecht erklärt: „Wir können nicht sagen ,ab dann geht es weiter’ – wir müssen tatsächlich die ganze Saison abwarten und schauen, wann wir wieder durchstarten können.“

Eine Verlegung der Veranstaltungen nach Draußen, etwa in den Innenhof, sei dabei nicht möglich gewesen. Zu groß sei der Aufwand, um diese große Aufgabe mit einem kleinen, größtenteils ehrenamtlichen Team und kleinen finanziellen Mitteln zu stemmen. Auch die notwendige technische Ausstattung gibt es im Gewölbekeller nicht. Und eine Verlegung an einen anderen Ort ist für Andrea Albrecht und Stefanie Knippertz von der Stadtbücherei keine echte Alternative: „Der Gewölbekeller lebt von seiner Enge und Atmosphäre. Das ist in der aktuellen Situation einfach nicht möglich“, erklärt die Programmplanerin, wieso „Kultur im Gewölbekeller“ sowohl bei Gästen als auch Künstlern beliebt ist.

Solo-Selbstständige sollen als erste wieder auf der Bühne stehen

Finanziell hat der Lockdown keine ernsten Folgen für Förderverein und Stadtbücherei. Im Gegensatz zu den vielen Solo-Selbstständigen, die normalerweise im Gewölbekeller aufgetreten wären. Denen ganz abzusagen, anstatt Verschiebungen anzubieten, tat Andrea Albrecht besonders leid: „Ich hatte da echt einen Stein im Magen, aber in der jetzigen Zeit ist es mir einfach nicht möglich, einen ordentlichen Vertrag aufzusetzen.“

Deshalb hat Andrea Albrecht mit den Selbstständigen vereinbart, dass sie als erste im Gewölbekeller auf der Bühne stehen werden. Von klassischer Musik über Comedy bis Rock wird dann wieder viel im Haus Letmathe geboten – ein bunter Mix für Jung und Alt. Der muss jetzt allerdings warten, bis der Gewölbekeller das Startzeichen bekommt – zeitliche Perspektive: ungewiss. Die Stadtbücherei hofft, bald wieder Lesungen veranstalten zu können. „Eigentlich wollen wir aber weiterhin etwas zusammen planen, das ist uns wichtig“, erklärt Stephanie Knippertz.

Etwas Hoffnung gibt es aber : Das neue Weihnachtsprogramm, konzipiert unter anderem von Rudi Müllenbach und Hubert Schmalor, könnte in der Friedenskirche stattfinden. Dahinter steht aber ein großes Fragezeichen, betont Andrea Albrecht: „Wer weiß, wie die Auflagen in vier Wochen aussehen.“