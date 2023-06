Heimatblätter: Was Modellautos mit Stadtplanung zu tun haben

Letmathe/Hohenlimburg. Die Hohenlimburger Heimatblätter beschäftigen sich im Juli mit Wikinger-Modellautos und heimischen Kaufhäuser. Der Blick fällt auch auf Letmathe.

Es ist eine Premiere für die Hohenlimburger Heimatblätter. Im Juniheft geht es erstmals um die Geschichte einer Modellautomarke – und unter anderem auch um ein Kaufhaus in Letmathe.

Wiking-Modellautos sind Generationen von Spielzeugfreunden ein Begriff. Bei der Vorbereitung einer nun bevorstehenden Buchveröffentlichung über 75 Jahre „Leidenschaft Wiking-Autos“ stieß Autor Ulrich Biene im Internet auf ein Foto des Planungsmodells von Hohenlimburgs „neuer Mitte“ mit dem Rathaus von 1954. Zur Demonstration waren die angrenzenden Straßen auf dem Modell einst von dem Architekten Carl Hermann Josef Schmitz aus Schwerte und dem Bauamt der Stadt Hohenlimburg mit Wiking-Modellen bestückt worden. Auch den vor 60 Jahren verwirklichten Rathauspavillon zeigt das Planungsmodell. Auf der Stennertbrücke fährt eine Wiking-Straßenbahn.

Ein Kontakt zum Heimatverein konnte schnell hergestellt werden und mündete in dem Aufmacher-Artikel von Ulrich Biene: „So spielten die Hohenlimburger Jungen von damals – der große Wiking-Parkplatz auf dem Tresen von Schnittkers Friseurladen“.

Beitrag reflektiert über das „Kommen und Gehen“ der Kaufhäuser

„Über das Kommen und Gehen unserer Kaufhäuser“ reflektiert die Reihe der „Hohenlimburger Szenen“. Drei Ereignissen widmet sich Autor Widbert Felka: Zum einen ist es die Eröffnung des Famila-Supermarktes auf der grünen Wiese im Ostfeld an der Grenze zur Stadt Letmathe im Jahre 1973. Dreißig Jahre danach ging der Name Famila dort unter, als die Kaufland-Stiftung die Immobilie übernahm.

Sodann führt der Blick in die Hohenlimburger Innenstadt. Das vor dem Zweiten Weltkrieg dort eröffnete Kaufhaus Dierkes – eine Filiale richtete das Unternehmen Anfang der 1960er Jahre in Letmathe ein – schloss seine Pforten im Jahre 2000. Auch die Jahre der Kaiserzeit werden beleuchtet, als das „Rheinische Kaufhaus für Lebensmittel“ in seinem Hohenlimburger Filialbetrieb Produkte anbot. Schließlich wendet sich der Beitrag der aktuellen Schließung der Niederlassung von „Kaufhof“ in Hagen zu.

Erhältlich ist das Heft am Letmather Bahnhof am Kiosk von „Bahnsteig 42“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe