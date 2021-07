„HeimatCrowd“: Unterstützung für die Lasbecker nach der Flut

Letmathe. Mithilfe der Spendenplattform „Heimatcrowd“ soll eine schnelle und unbürokratische Unterstützung für die Lasbecker ermöglicht werden.

Es war mitten in der Nacht, als die Bereitschaftsmitarbeiter der Stadtwerke Iserlohn nach Lasbeck gerufen wurden, um dort die Strom- und Wasserversorgung sicherzustellen, teilweise auch in von Überschwemmung betroffenen Häusern den Strom abzuschalten. Für das kommunale Versorgungsunternehmen, das ja mit Unterstützung unserer Zeitung die „HeimatCrowd“ als Plattform für die Gewinnung von Spenden für lokale Projekte und Vereine betreibt, war die Lage in Lasbeck ein Anlass, sich um die Situation der betroffenen Bürger Gedanken zu machen.

Intern, so berichtet es Stadtwerke-Vertriebsleiter Peter Grabowsky, seien Mitarbeiter aufgerufen und auch bereit, sich bei Bedarf an Aufräumarbeiten in Lasbeck und außerdem im ebenso betroffenen Nachbarort Nachrodt zu beteiligen. Verfügbare Stromerzeuger und Pumpen seien bereits vor Ort. Ganz praktisch soll die „HeimatCrowd“ nun genutzt werden, um Geld zu sammeln, mit dem betroffene Lasbecker schnell und unbürokratisch unterstützt werden sollen. Grabowsky und sein für die Spendenplattform zuständiger Kollege Patrick Schwarz gehen davon aus, dass zwar ein großer Teil der Geschädigten Entschädigungen von Versicherungen erhalten wird, diese Hilfe aber nicht in allen Fällen greift. So soll Personen geholfen werden, die keine Hausrat- oder Elementarschadenversicherung haben und für die das Unwetter womöglich einen großen Verlust bedeutet.

„Bürger helfen Bürgern“ will unbürokratisch Hilfe in ganz Iserlohn leisten

Als Partner hat Stadtwerke-Geschäftsführer Reiner Timmreck nach einem Austausch mit Bürgermeister Michael Joithe den Verein „Bürger helfen Bürgern“ ermittelt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, unbürokratische Hilfe im Iserlohner Raum zu leisten. Der Verein, so dessen Vorsitzender Manuel Huff, will in den nächsten Tagen das weitere Vorgehen mit Stadt und Stadtwerken erörtern und die Lasbecker auf kurzem Weg unterstützen.

Details müssten noch geklärt werden. Aber: „Es steht fest, dass es einen ordentlichen Bedarf geben wird“, betont Grabowsky.

