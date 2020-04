Hexion produziert und spendet Desinfektionsmittel

Mangel an Desinfektionsmittel? Da muss ein chemischer Betrieb wie Hexion doch helfen können. Und das sogar ziemlich spontan : „Nachdem wir von den lokalen Behörden einen Hilferuf erhalten haben, dass wegen der Corona-Pandemie kaum noch Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen, war für uns am Standort Letmathe sofort klar: Wir müssen helfen“, sagt Geschäftsführer Thomas Spieler.

Unter Einbeziehung aller Abteilungen des Letmather Werks wurde zunächst ein Plan erstellt, wie die Produktion von Desinfektionsmitteln umgesetzt werden könnte. Es folgten Testläufe. Zudem mussten externe Genehmigungen eingeholt werden.

„Die Verwendung der Reaktoren in der Produktion kam aufgrund möglicher Materialrückstände nicht in Frage“, unterstreicht Thomas Spieler. Stattdessen wurde mit Hilfe der Werksfeuerwehr eine temporäre Misch- und Abfüllstation aufgebaut.

Am vergangenen Samstagmorgen, so berichtet es das Unternehmen, traf sich dann eine Gruppe von Freiwilligen, um die erste Charge herzustellen. Unter strengen Sicherheitsmaßnahmen wurden die ersten 1000 Liter hergestellt und in Behälter abgefüllt. Durch Labortests wurde sichergestellt, dass die Qualitätsstandards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingehalten werden.

Dringender Bedarf in Kliniken und Pflegeeinrichtungen

Doch bei dieser Menge wollte es das Hexion-Team nicht belassen; mit dem Ergebnis, dass nun eine Menge von rund 2000 Liter Handdesinfektionsmittel in verschiedenen Behältergrößen an den Märkischen Kreis gespendet wird. Dieser wird das Desinfektionsmittel an ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen sowie Krankenhäuser im Märkischer Kreis verteilen, die einen dringenden Bedarf gemeldet haben. Damit werde sichergestellt, dass es genau dort ankommt, wo es am meisten gebraucht wird – bei den Risikogruppen und systemrelevanten Infrastrukturen. „Wir sind sehr stolz auf unser Team am Standort Letmathe, das alles dafür getan hat, diese Hilfe zu leisten. Uns ist es wichtig, auch in schwierigen Zeiten gesellschaftliche Verantwortung vor Ort wahrzunehmen und schnell und unbürokratisch zu helfen“, unterstreicht Hexion-Geschäftsführer Thomas Spieler. Die Gesamtmenge von rund 2000 Litern werde innerhalb der nächsten Tage an den Märkischen Kreis übergeben. Hexion habe sich zudem bereit erklärt, das Desinfektionsmittel bei Bedarf auch durch die Werkfeuerwehr direkt auszuliefern. Die Gesamtkosten der Aktion im fünfstelligen Bereich werden vollständig von Hexion übernommen.

Auf die reguläre Produktion am Standort Letmathe habe die Corona-Krise übrigens aktuell keinerlei Auswirkungen. Unter Einhaltung der Hygienerichtlinien, so erklärte es Firmensprecher Michael Stahl, werde weiterhin ohne Einschränkungen produziert. Auch bei Absatz und Auftragseingängen gebe es derzeit keine coronabedingten Veränderungen.