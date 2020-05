Historische Weichenstellung in den neuen „Heimatblättern“

Die Redaktion der „Hohenlimburger Heimatblätter“ kündigt eine neue Ausgabe der Zeitschrift über historische Themen im Raum Hagen und Iserlohn an. Das Cover der Juniausgabe zeigt eine Szene vom Ostfeld, im Grenzbereich zwischen Letmathe und Hohenlimburg. Diese Aufnahme deutet auf das Titelthema hin: Ein Aufsatz von Jan Lemmer mit der Überschrift „Verkannte Chancen eines Verkehrsknotenpunktes?“. Der Autor stammt aus Iserlohn, studiert Geschichtswissenschaft an der Universität Bochum und hat ein besonderes Interesse für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in seiner Heimat entwickelt, insbesondere an Zusammenhängen zwischen Straßen- und Schienenbau und der wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung früherer Jahrhunderte bis in die heutige Zeit.

Mit einer Bahntrasse sähe das Ostfeld heute anders aus

Zuletzt hatten wir über Jan Lemmers Arbeit zu den „Königswegen des Industriezeitalters berichtet“, in der die Bedeutung der Ruhr-Sieg-Eisenbahn und der Autobahn 46 für die Entwicklung der Städte Letmathe und Iserlohn beleuchtet und verglichen wird. Auch zur Rolle, die Letmather Geschäftsleute und Industrielle für die Realisierung der Strecke und ihre Route gespielt haben, hat Jan Lemmer fundierte Fakten und Thesen herausgearbeitet. In längerer Form soll dieser Aufsatz im Herbst noch in der Zeitschrift „Der Märker“ erscheinen.

Jetzt hat der junge Heimatforscher nachgelegt und sich mit Plänen aus dem Jahr 1894 befasst, die eine Eisenbahnroute von Letmathe nach Hohenlimburg vorsahen. Wäre eine solche Direktverbindung verwirklicht worden, wäre das Ostfeld heute wahrscheinlich kaum wiederzuerkennen.

Erster Weltkrieg machte ambitionierte Pläne zunichte

Profitiert hätten davon vor allem die heimischen Betriebe, die im Zuge der Industrialisierung gewachsen oder neu entstanden sind und Letmathe einen massiven Bevölkerungszuwachs bescherten. Der Abbau und die Weiterverarbeitung von Bodenschätzen befeuerten einen regen Austausch von Rohstoffen und Produkten, der die vorhandene Verkehrsinfrastruktur erheblich strapazierte.

Eine zusätzliche Eisenbahnstrecke sollte die Ruhr-Sieg-Bahn entlasten – dazu kam es allerdings nie, obwohl die preußische Regierung dazu Anfang 1914 bereits Vermessungsarbeiten in Auftrag gegeben hatte. Schuld war ein einschneidendes Ereignis im Juli desselben Jahres: Der Ausbruch des 1. Weltkriegs ließ die Pläne abrupt in der Schublade verschwinden.

Auch über den Schälk hätte die Route verlaufen können

Versuche das Projekt im Jahr 1920 wiederzubeleben waren ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt. Jan Lemmer nimmt historische Quellen in den Blick, die teilweise überraschende Details der ursprünglichen Überlegungen verraten – so sollte etwa eine alternative Trasse nicht durchs Ostfeld, sondern über den Schälk führen. Dass die Höhenunterschiede die damaligen Eisenbahningenieure vor nicht geringe Herausforderungen stellten, illustrieren zeitgenössische Schaubilder.

Wer sich auch für das Letmather Umfeld interessiert, findet in der Maiausgabe der „Heimatblätter“ unter anderem auch einen aktuellen Aufsatz von Peter Manger, dem Herausgeber der „Hohenlimburger Stadtchronik 2019“. Widbert Felka wiederum, der Herausgeber der „Heimatblätter“, befasst sich in einem Beitrag mit den Feierlichkeiten anlässlich des 700-jährigen Bestehens von Schloss und Stadt Hohenlimburg, die im Jahr 1930 im damaligen Kreis Iserlohn große Aufmerksamkeit auf sich zogen.

In Letmathe ist die Zeitschrift am Kiosk des inklusiven Bahnhofcafés „Bahnsteig 42“ erhältlich. Vorerst hat dieses werktags zwischen 9 und 17 Uhr wieder geöffnet.