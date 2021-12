Hochwassermarken in Letmathe – Mahnung ist 4000 Euro wert

Drei historische Tafeln am Fundament der Fußgängerbrücke am Letnetti-Platz erinnern an Hochwasserereignisse in den Jahren 1909 und 1925, das dritte Jahr ist nicht mehr zu entziffern. Zwischen 2016 und 2021 sind die verwitterten Metallplaketten silbergrau übermalt worden, wohl um sie vor weiterer Korrosion zu schützen.

Letmathe. Der Rat der Stadt Iserlohn hat entschieden, historische Fluttafeln an der Lennepromenade neu anbringen zu lassen – und eine neue für Juli 2021.

Endlich sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden: Im Hauptausschuss hat die von der FDP nicht zum ersten Mal angeregte Neuanbringung der historischen Hochwassermarken an der Lennepromenade eine Mehrheit gefunden. „DieIserlohner“-Fraktionsvorsitzender Dieter Zeh konnte sich mit einem Vertagungsantrag nicht durchsetzen – er hatte die Kosten kritisiert, denn aus „kleinem Geld“ seien 4000 Euro geworden.

Trotz der schwierigen Haushaltslage hielt das Gremium die Angelegenheit allerdings für wichtig. Die verwitterten Gedenkplaketten an Hochwasserereignisse der Jahre 1909 und 1925 sollen mit Bronze neu gestaltet und an der Stützwand der Lennepromenade angebracht werden, zusammen mit einer Tafel, die an die Flut am 14. Juli erinnert. Der vorgeschlagene QR-Code mit einem Link zu weiteren Informationen könne als Zusatzschild realisiert werden, so die Verwaltung.

