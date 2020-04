Hoffnung auf Letmather Kilianskirmes

Schausteller sind Berufsoptimisten. Das merkt man auch Rudolf Isken an, der jährlich mit dem Autoscooter des Familienbetriebs auf der Kilianskirmes anzutreffen ist – und das schon seit knapp sieben Jahrzehnten. Doch in diesem Jahr ist noch alles ungewiss.

Zwar gibt es die Verordnung, dass alle Großveranstaltungen bis Ende August ausfallen sollen, doch bislang wurde die Kilianskirmes noch nicht endgültig abgesagt. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Rudolf Isken junior, ein echter Berufsoptimist eben. Und das muss er auch sein, denn Schausteller gehören zu den Berufsgruppen, die es in der Corona-Krise wirtschaftlich am härtesten getroffen hat. „Unser Umsatz, unser Verdienst ist quasi von 100 auf null gefallen“, berichtet er im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Dementsprechend musste auch der Familienbetrieb Kurzarbeit anmelden, Personal entlassen oder auch Fahrzeuge abmelden. „Kürzungen und Einsparungen, wo man es nur machen kann“, berichtet er weiter. Um sich über Wasser zu halten, suchten sich viele Schausteller andere Arbeit zur Überbrückung, als Fahrer bei Speditionen zum Beispiel. Oder sie werden in der Krise kreativ, wie einige Iserlohner Schausteller, die eine „Kirmes-to-go“ (wie berichtet) auf die Beine stellen. Doch die Situation bleibt ungewiss. Daher ruht die Hoffnung auch derzeit noch auf der Kilianskirmes, denn bis Ende Juli sei es noch ein Stück hin, und wie sich die Corona-Krise in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln werde, sei auch noch für alle ungewiss. Die Lage könne sich schnell ändern. „Ich habe mit all unseren Veranstaltern gesprochen und ihnen geraten, mit Absagen einer Veranstaltung so lange wie möglich zu warten, um letztlich individuell reagieren zu können“, sagt der Schausteller mit der Hoffnung, dass die Kilianskirmes doch stattfinden könnte – wenngleich er eingesteht, dass diese Hoffnung „unrealistisch“ sei.

Einschränkungen durch Corona treffen Schausteller emotional

Abgesehen von den wirtschaftlichen Schäden sei es auch für Rudolf Isken persönlich schwierig, mit der aktuellen Lage zurechtzukommen. Seit 31 Jahren arbeitet er im Familienbetrieb, der schon seit über 150 Jahren existiert. So eine Situation, wie die Corona-Pandemie, die ihn dazu zwingt, seinen Beruf nicht ausüben zu können, hat er noch nie erlebt. Es schmerze, die leeren Plätze zu sehen, an denen er sonst im bunten Treiben sein Leben lang gearbeitet hat. „Auch die Letmather Kilianskirmes gehört für mich von Kindesbeinen an dazu“, sagt er.