Ideen für Stübbeker Kreuzkapelle weiterhin gesucht

Stübbeken. Während unklar ist, wann die Infektionslage eine Bürgerwerkstatt im Stübbeken zulässt, läuft die Umfrage zur Zukunft der Kreuzkapelle weiter.

Ein großformatiges Plakat zieht an der Kreuzkapelle Blicke auf sich. „Dorfgemeinschaft, Wanderer, Radfahrer“ sind aufgefordert, Anregungen für die Zukunft der Immobilie der Evangelischen Kirchengemeinde einzubringen. Hintergrund ist das aus Leader-Mitteln geförderte Projekt „Kirche im Quartier“ des Kreiskirchenamts Sauerland-Hellweg.

„Es wäre schön, wenn die Leute die Adventszeit nutzen, um sich Gedanken zu machen. Wir freuen uns über jeden Vorschlag“, sagt Thomas Adolf. Der Mitinhaber der Rübezahlbaude und Vizevorsitzende des Heimatvereins Letmathe hat am Freitag zusammen mit ein paar Mitstreitern den Schaukasten vor der Kapelle befüllt, aus einem offenen Briefkasten kann man sich Flyer zum Projekt mitnehmen.

Das Plakat hat Dirk Schäfers, erster Vorsitzender des Heimatvereins, in seiner Druckerei herstellen lassen und gestiftet. Bis, so wie im September für Oestrich und Dröschede, eine Zukunftswerkstatt im Stübbeken stattfinden kann, läuft die Umfrage weiter, an der man auch online teilnehmen kann.