Impfzentrum Iserlohn noch bis zum 30. September in Betrieb

Die Frequenz hat deutlich nachgelassen, die Öffnungszeiten wurden erstmals bereits am 19. Juli reduziert. Nun gibt es noch einmal neue Öffnungszeiten für das Impfzentrum in Lüdenscheid mit seiner Nebenstelle im Iserlohner Gewerbegebiet Zur Helle in Dröschede. Ab Montag sind sie montags bis freitags von 8 bis 13 und von 14 bis 19 Uhr geöffnet – samstags und sonntags bleiben sie geschlossen, wie Alexander Bange, Pressesprecher des Märkischen Kreises, auf Anfrage berichtet. Damit fallen die Öffnungszeiten wieder etwas länger aus als zuletzt, allerdings wird nun auch der Samstag als möglicher Impftag gestrichen. Für drei Wochen gelten diese Zeiten, so Bange, dann müsse man neu planen.

Ohnehin sind die Tage der Impfstelle in Dröschede ebenso wie die des Impfzentrums in Lüdenscheid gezählt: Am 30. September ist dort nach heutigem Erkenntnisstand Schluss. „Das Land hat ja die Vorgabe gemacht, dass die Impfzentren in NRW, also auch im Märkischen Kreis, bis zum 30. September betrieben werden“, erklärt Bange, zudem wurde mittlerweile die Schließung verfügt. Der Mietvertrag in Dröschede, zunächst bis 31. Juli abgeschlossen und dann bis zum 30. Oktober verlängert, laufe aus. Dementsprechend bereitet sich der Kreis gerade die Schließung vor. Wie es danach mit den Impfungen weitergeht, vermag der Sprecher nicht zuverlässig zu erklären. Er spricht von einem Blick in die Glaskugel. „Wir warten auf die Vorgaben vom Land.“ Möglicherweise könne es mit Impfbussen oder mobilen Teams weitergehen, mit beidem hat der Märkische Kreis bereits Erfahrungen gesammelt. Im Prinzip gilt aber laut Bange diese Maxime: „Das Land möchte die Regelversorgung über die niedergelassenen Ärzte laufen lassen.“

Bei Engpässen soll beim Kreis eine Einheit gebildet werden

Dr. Gregor Schmitz aus Balve leitet das MK-Impfzentrum. Foto: BjÖrn Braun / Privat

Für Dr. Gregor Schmitz, den medizinischen Leiter des Impfzentrums, endet am 30. September die Aufgabe, die er als Honorarkraft für die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Westfalen-Lippe übernommen hat, ebenso wie für das übrige Personal in den Impfzentren. „Wir machen das jetzt noch zwei Monate, und dann ist das für mich und die KV zu Ende“, sagt er. Ohnehin sei mit der sinkenden Zahl an Impfungen das medizinische Personal bereits reduziert worden. Die Mitarbeiter, die ja parallel noch in anderen Bereichen des medizinischen Sektors arbeiten, würden ein oder zwei Wochen im Voraus über ihre Dienste informiert – also auch darüber, dass der Einsatz endet. Mit der Schließung der Impfzentren würden die Daten auf allen Rechnern gelöscht, die ebenso wie das Mobiliar oder die Räume vom Kreis als organisatorischem Part bereitgestellt worden seien. „Die Impfungen werden dann in die Regelversorgung übergehen, was auch machbar ist“, erklärt der Mediziner, der in Balve selbst als niedergelassener Arzt tätig ist. Nur bei Engpässen solle beim Gesundheitsamt des Kreises eine koordinierende Einheit bestehen, beschreibt Dr. Schmitz die Planungen, mit der die KV dann nichts mehr zu tun habe.

Aber noch besteht das Angebot weiter. „Die Leute können immer noch spontan kommen“, wirbt Dr. Gregor Schmitz dafür, die Impfmöglichkeit nach wie vor zu nutzen – was viele tun. 34 geplante und 102 ungeplante Impfungen habe es beispielsweise am Mittwoch in Dröschede gegeben, sagt der Blick in die Statistik. Zum Vergleich: Zu Beginn der Impfkampagne seien dort 520 Personen am Tag geimpft worden.

In der kommenden und der übernächsten Woche steige die Zahl der erwarteten Personen noch einmal, weil viele Zweitimpfungen anstünden, berichtet der ärztliche Leiter. Bei der Gesamtzahl der erfolgten Impfungen könne er die Zahlen für Lüdenscheid und Iserlohn nur zusammengefasst nennen. Bis einschließlich Mittwoch wurden in den Impfzentren des Kreises 119.277 Erstimpfungen durchgeführt, zudem 108.023 Zweitimpfungen.

Wer sich im Impfzentrum in Dröschede gegen das Virus immunisieren lassen will, sollte allerdings nicht bis Ende September warten. „Wir müssen irgendwann mit den Erstimpfungen aufhören, weil der Mindestabstand bei Biontech ja drei Wochen bis zur Zweitimpfung ist, bei Moderna vier Wochen“, sagt Dr. Schmitz. Wie groß die Nachfrage bis dahin ist, kann niemand vorhersehen. In den Arztpraxen scheint sie derzeit gering zu sein. „Die ganzen niedergelassenen Ärzte, mit denen ich spreche, sagen, das Impfgeschehen dort geht gegen null“, lautet seine Erfahrung.

Ärzte-Sprecher wünscht sich Einzelportionen des Impfstoffs

Dr. Fritz Lax ist der Sprecher der Iserlohne Ärzteschaft. Foto: Michael May / IKZ

Dem kann sich Dr. Fritz Lax, der Sprecher der Iserlohner Ärzteschaft, anschließen. „Es hat keiner mehr Lust, sich impfen zu lassen“, lautet seine Einschätzung, die Nachfrage in den Praxen sei gering. Bis zu den Sommerferien hätten Urlauber danach gefragt, jetzt blieben wohl nur noch Menschen übrig, die kein Interesse daran hätten, oder Impfgegner, lautet seine Vermutung. Er sieht bei der Impfung in den Arztpraxen mittlerweile gewisse Schwierigkeiten. Der Impfstoff müsse 14 Tage im Voraus bestellt werden, außerdem seien mehr Dosen in einer Ampulle. Die Ärzte hätte inzwischen Probleme, die Patienten zusammenzubekommen, zumal nicht jeder absage. So würden auch Impfdosen weggeworfen. Weniger Vorlauf bei der Bestellung, mehr Termintreue bei den Patienten und vor allem einzelne Dosen des Impfstoffs.,so wie bei Grippeimpfungen, das wäre sein Wunsch für die Zeit, wenn die Corona-Schutzimpfungen in den Praxen stattfinden sollen. „Mobile Impfteams, das wäre auch eine Idee für die Zukunft“, sagt er aus seiner Erfahrung als Arzt, der auch selbst daran beteiligt war. So könnte das Problem auch ohne Impfzen­trum an zentralen Orten gelöst werden. Auch wenn er die Zentren aus medizinischer Sicht für sinnvoll erachtet, sieht er doch deren Ende zu recht gekommen: Sie seien wirtschaftlich betrachtet nun nicht mehr sinnvoll.

