In der Friedenskirche einen der letzten Zeitzeugen erleben

Letmathe. Janusz Witt ist einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs. Sonntag spricht der Breslauer in der Friedenskirche Letmathe.

Am morgigen Sonntag lädt die Evangelische Gemeinde Letmathe zu einem Vortragsabend in der Friedenskirche mit einem nicht alltäglichen Referenten ein: Janusz Bertram Witt von der lutherischen Gemeinde in Breslau (Wrocław), Jahrgang 1934, ist einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen des Überfalls der Wehrmacht auf Polen, mit dem Nazi-Deutschland im September 1939 den Zweiten Weltkrieg eröffnete.

Anlass des Besuchs ist die Eröffnung einer Ausstellung über den evangelischen Theologen und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), der als Namensgeber für das Gemeindehaus für die protestantische Gesellschaft in Letmathe traditionell eine große Rolle spielt. Janusz Witt kann dabei als Experte gelten, denn er ist Vorsitzender der polnischen Dietrich-Bonhoeffer-Gesellschaft, die vernetzt mit Schwestergesellschaften auf der ganzen Welt das Erbe des wirkmächtigen Theologen bewahren und nachfolgenden Generationen immer wieder neu vermitteln möchte.

Der Lutheraner träumt von einem anderen Polen

Janusz Witt aus Polen ist Mitglied des Gemeindekirchenrates der lutherischen Gemeinde Breslau, Zeitzeuge des Zweiten Weltkriegs sowie Mitbegründer und Unterstützer verschiedener Friedensinitiativen Foto: Privat / IKZ

Dabei soll nicht nur zurück, sondern stets auch auf aktuelle politische und soziale Entwicklungen geblickt werden. „Mein Traum von einem anderen Polen – Was würde Dietrich Bonhoeffer zu unserer geistigen Lage sagen?“ deutet der Titel von Witts Vortrag bereits an, dass Wunsch und Wirklichkeit in seinem Heimatland aus lutherischer Sicht auseinanderklaffen. Das östliche Nachbarland der Bundesrepublik macht schon seit Längerem mit zunehmend besorgniserregenden Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Die Krise der Rechtsstaatlichkeit in Polen versetzt inzwischen die ganze Europäische Union in Aufruhr, der Streit droht zu eskalieren und die übrigen EU-Länder ringen um den richtigen Umgang mit der Situation: Strafzahlungen verhängen, den Geldhahn zudrehen, auf Dialog setzen?

Gleichzeitig bahnt sich an der Außengrenze Polens zu Belarus eine humanitäre Katastrophe an, weil das Lukaschenko-Regime Flüchtlinge als Druckmittel gegen die EU missbraucht. Janusz Witt, früherer Journalist, unter anderem Mitbegründer der Stiftung Kreisau für europäische Verständigung und seit vielen Jahren freundschaftlich mit der Letmather Gemeinde verbunden, wird am Sonntag seine persönliche Sichtweise zum heutigen Europa vortragen, für die er aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen kann.

Der Vortrag mit anschließender Diskussion beginnt am Sonntag, 14. November, um 17 Uhr in der Friedenskirche. Es gilt die 3G-Regel.

