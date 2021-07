Hinter diesem Sportplatz in Lasbeck ist ein Damm gebrochen. Ein reißender Strom bahnt sich seinen Weg durch den Ort,

Starkregen Dammbruch in Lasbeck: Straßen und Häuser geflutet

Lasbeck/Märkischer Kreis. Nach einem Dammbruch stehen in Lasbeck Straßen und Häuser unter Wasser, die Anwohner wurden evakuiert. Die Unwetterwarnung wurde hochgestuft.

Weite Teile von NRW sind in der Nacht von heftigem Dauerregen heimgesucht worden. Die Unwetter halten weiter an, der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung auf die Stufe violett hochgestuft und warnt vor extrem ergiebigem Dauerregen mit bis zu 120 l/qm.

Die Szenen, die sich aktuell in Lasbeck darstellen, sind tragisch: Ein reißender Wasserstrom hat sich auf dem Lasbecker Weg gebildet, der sich nicht überqueren lässt. Zahlreiche Häuser sind geflutete worden, Keller stehen unter Wasser. Die Ursache: Hinter dem Sportplatz war am frühen Morgen der Damm gebrochen, der den Lasbecker Bach hält – eigentlich nur ein kleiner Bachlauf. Anwohner berichten von Autos, die an einem kleinen Hang geparkt seien, der jetzt unterspült wird. Sollte dieser abstürzen, könnte sich die Lage noch einmal verschärfen, heißt es.

Lasbecker Weg weiterhin gesperrt, Anwohner wurden evakuiert

Nach dem ergiebigem Dauerregen ist in Lasbeck ein Damm gebrochen. Straßen und Keller stehen dort unter Wasser. Foto: Tim Gelewski / IKZ

Die Durchfahrt nach Lasbeck ist daher derzeit nicht möglich. Die Feuerwehr sperrte gegen 4 Uhr den Lasbecker Weg, Ecke Wulfeistraße, und auch jetzt ist dort noch kein Durchkommen. Gemeinsam haben Kräfte der Feuerwehr und der Polizei die Anwohner der Häuser entlang des Lasbecker Wegs evakuiert. Wie lange die Lage noch anhält, ist derzeit nicht klar.

Die Lenne ist in Letmathe aktuell nicht über die Ufer getreten.

Polizei und Feuerwehr im gesamten Kreis im Einsatz

Die starken Regenfälle sorgen aktuell im ganzen Märkischen Kreis für Einsätze von Polizei und Feuerwehr. Besonders trifft es die Stadt Altena. Dort sind die B236 (ab Einsal), der Brachtenbecker Weg, die Lüdenscheider sowie die Werdohler Straße komplett gesperrt. Das Lenneufer hingegen ist frei. Es kommt in den betroffenen zu massiven Staus.

In Altena (Mühlenrahmede) und Nachrodt (Kreinberger Weg) lagen Bäume auf der Straße und mussten durch die Feuerwehr beseitigt werden. So auch aktuell auch auf der L619 in Plettenberg-Leinschede.

Hohenlimburg: Überflutete Keller und Straßen

Angespannt ist die Lage auch im benachbarten Hohenlimburg. Dort liefen zahlreiche Keller voll und mehrere Straßen wurden geflutet. Stellenweise sind Fahrzeuge ins Rutschen gekommen. Viele Ortsteile waren am Morgen nicht befahrbar.

Da der Regen weiter anhält, können sich weitere Gefahrenlagen ergeben. Die Polizei appelliert daher an alle, sich heute besonders vorsichtig im Straßenverkehr zu bewegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe