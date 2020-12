In Letmathe werden am Dienstag die ersten 245 Bürger geimpft. Es sind Bewohner und Mitarbeiter im Altenzentrum St. Kilian (Symbolfoto).

Corona-Impfung In Letmathe beginnt heute die Immunisierung in Pflegeheimen

Letmathe Das Altenzentrum St. Kilian erwartet eine Serum-Lieferung für 245 Bewohner und Mitarbeiter. Aber nicht jeder will sich impfen lassen.

Nachdem am Sonntag in Iserlohn die erste Bürgerin im Märkischen Kreis gegen das Coronavirus geimpft worden ist, kommt heute Letmathe an die Reihe. Bis zum Mittag erwartet Wolfgang Eberz, Leiter des Altenzentrums St. Kilian, eine Lieferung, die auf 245 Personen ausgelegt ist. Dabei handelt es sich um den am 21. Dezember von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassenen mRNA-Wirkstoff des Pharmaunternehmens Biontech. 137 Dosen sollen an Bewohner verabreicht werden, die übrigen an die Belegschaft des Altenheims.

"Drei Viertel unserer Mitarbeiter sind bereit, sich impfen zu lassen. Das hat uns überrascht und natürlich gefreut", berichtet Eberz, der diese gemessen am Bundesdurchschnitt (etwa 60 Prozent) gute Quote auf engagierte Aufklärung im Vorfeld und die allgemein hohe Motivation seiner Angestellten zurückführt. Die Einwilligung der Bewohner oder gegebenenfalls der Angehörigen liege für fast alle Senioren vor, sagt Wolfgang Eberz, der sich den neuen Wirkstoff auch selbst verabreichen lassen will: "Ich bin von der Impfung überzeugt."

Im Diakoniezentrum Oestrich, wo die Bewohner in betreuten Wohngemeinschaften leben, ist die Skepsis unter dem Personal größer. "Bei uns sind aktuell nur 30 bis 40 Prozent dazu bereit", bedauert die Leiterin Veronika Kaiser. In erster Linie seien dafür übertriebene Warnungen vor möglichen Nebenwirkungen verantwortlich, vermutet sie: "Ich bin immer wieder geschockt, was für Halbwissen und Negativität im Internet gestreut wird. Das wird von den Leuten aufgesaugt." Vielleicht würden manche die Pandemie trotz allem noch nicht ernst genug nehmen, ergänzt die Leiterin: "Wir hatten hier nämlich bislang Glück und noch keine einzige Infektion."

Die Bewohner seien zu fast 90 Prozent impfwillig, jeden könne man nicht überzeugen. "Es gibt welche, die sind Mitte 90 und sagen, ihnen ist es egal woran sie sterben. Das kann ich durchaus nachvollziehen." Das Diakoniezentrum bereitet sich für einen Impfstart nach dem Jahreswechsel vor, einen Liefertermin gebe es noch nicht, sagt Veronika Kaiser, die sich so früh wie möglich immunisieren lassen will: "In meinen Augen ist das eine moralische Verpflichtung."

Im Seniorenzentrum Letmathe des Märkischen Kreises sei ebenfalls alles für das Verabreichen des Serums vorbereitet, erklärt die stellvertretende Leiterin Tanja Haas. Genaue Zahlen zur Impfbereitschaft lägen noch nicht vor, in den nächsten Tagen würden aber sicherlich noch einige ausgefüllte Einwilligungsbögen auf ihrem Schreibtisch landen, gibt sie sich optimistisch. "Man kann es den Leuten ja nur nahelegen und jeder entscheidet für sich. Die Angst kann man niemandem nehmen", sagt Tanja Haas, die sich selbst nach anfänglicher Skepsis einen Ruck gegeben hat: "Mein Bauchgefühl sagt ja, aber ich kann die Zurückhaltung verstehen."

Vor einigen Jahren habe sie sehr heftig auf eine Grippeschutzimpfung reagiert und sich seitdem keine mehr verabreichen lassen: "Danach war ich damals so krank wie noch nie in meinem Leben. Aber grundsätzlich bin ich für die Impfung, man möchte ja auch dass es irgendwann mal vorbei ist", sagt sie mit Blick auf die seit dem Frühjahr währende Corona-Krise. Die größten Bedenken hätten die meisten Menschen wohl wegen nicht vorliegender Langzeitstudien über mögliche Spätfolgen, lautet ihre Vermutung.

Die Einwilligung sei aber auch ganz praktisch kein unerheblicher Aufwand, erklärt Tanja Haas und berichtet von mehrseitigen Anamnesebögen, die vor allem Bewohner und Angehörige mitunter überfordern könnten. "Das ist nicht einfach für die Leute. Deshalb habe ich schon den Sozialen Dienst gefragt, ob die das mit denen zusammen ausfüllen können."

Wolfgang Eberz vom Altenzentrum St. Kilian hat sich am Sonntag die Abläufe der Impfung im Seniorenzentrum Waldstadt Iserlohn (SWI) vor Ort angesehen und mit seinem Kollegen Meinolf Breimhorst über organisatorische Hürden beraten. Die Aufklärungs- und Anamnesebögen seien in Letmathe frühzeitig verteilt und ausgefüllt worden, ohne auf die Vorlagen der Kassenärztlichen Vereinigung zu warten, erklärt Eberz. "Wir sind da vorgeprescht und sind jetzt, denke ich, gut vorbereitet." Drei Ärzte werden die heutige Impfaktion medizinisch koordinieren. Von den rund 141.000 Impfdosen, die Nordrhein-Westfalen wöchentlich erhalten soll, seien etwa 1550 zunächst für die Versorgung von Pflegeheimen vorgesehen, so der Märkische Kreis. Für einen zweiten Impfstoff liegt der EMA bereits ein Antrag auf Zulassung vor.