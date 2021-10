In Letmathe geht ein Goldener Oktober zu Ende

Sonne satt, azurblauer Himmel, bunte Blätter – der Oktober hat sich noch gemausert. Das soll sich im November ändern.

Ein goldener Oktober neigt sich dem Ende zu: Nachdem der Start in die kühle Jahreszeit mit Regen und „Ussel“-Faktor zunächst wenig einladend daherkam, hat sich der Oktober noch zu einem kleinen Fest für die Sinne gemausert. Strahlender Sonnenschein, azurblauer Himmel und die meiste Zeit nur leichter bis mäßiger Wind laden ins Freie ein, ob nun ein Besuch in der Innenstadt oder eine Wanderung durch das bewaldete Vorgebirge im Letmather Umland. Im Lennetal bieten sich in diesen Tagen ebenso malerische Szenen wie in den Höhenlagen.

Hier ist der Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer am Haus Letmathe im Einsatz gegen die Laubmassen, die sich angesammelt haben. Die einen werden erleichtert sein, dass die Blätter wegkommen – andere werden das Rascheln vermissen.

Meteorologen rechnen mit einem Wetterumschwung Anfang November, es soll stürmischer werden und wieder abkühlen.

