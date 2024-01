An der Kampstraße in Iserlohn Dröschede wurde im Einmündungsbereich Obere Hüttenwiese eine Baustellenampel aufgebaut.

Verkehr Iserlohn: Deshalb steht eine Baustellenampel in Dröschede

Dröschede Eine Baustellenampel im Zentrum von Iserlohn-Dröschede sorgt bei Anwohnern für Verwunderung. Nun erklärt die Stadt, weshalb sie aufgebaut wurde.

Eine Baustellenampel ganz ohne Baustelle: Dass die Stadt Iserlohn eine provisorische Lichtzeichenanlage an der Einmündung der Oberen Hüttenwiese in die Kampstraße aufgebaut und an der bestehenden Ampel im Kreuzungsbereich Hellweg/Kampstraße ergänzt hat, sorgte bei vielen Dröschedern für Verwunderung.

Hintergrund ist der Neubau auf dem Haus-Potthoff-Gelände, teilte die Stadt nun auf Anfrage der Heimatzeitung mit. Ab Montag, 29. Januar, sollen dort die Kanalanschlüsse hergestellt werden. Der Verkehr wird dann vermutlich knapp zwei Wochen lang mithilfe der Ampeln an der Baustelle vorbeigeführt.

