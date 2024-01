Iserlohn: Frau beim Schneeschippen von Hund gebissen

Ein Hund hat in Oestrich eine Frau attackiert und am Bein verletzt.

Oestrich Als sie gerade den Gehweg von Schnee befreien wollte, ist eine Frau in Iserlohn-Oestrich am Dienstag von einem Hund attackiert worden.

Ein Hund hat am Dienstag an der Straße Im Wietloh in Oestrich eine Frau (39) beim Schneeschippen angefallen und ins Bein gebissen. Die Frau erstattete Anzeige wegen Körperverletzung, berichtet die Polizei.

Kurz nach 8 Uhr schaufelte die Frau den Schnee aus ihrer Ausfahrt, als der etwa kniehohe Hund aus dem Garten eines Nachbarn auf sie losstürmte und sich in ihrer Wade festbiss. Sie konnte das Tier schließlich abschütteln, einen zweiten Angriff durch Tritte abwehren und in ihre Wohnung flüchten. Sie ließ ihre offene Wunde später von einem Arzt behandeln. Zur Rasse des Hundes lagen keine Angaben vor.

Die Polizei informierte das städtische Ordnungsamt.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe