Iserlohn-Grüne: Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Grüne. Nach dem Unfall an der Untergrüner Straße wurde der 39-jährige Fahrer mit dem RTW in die Unfallklinik nach Dortmund gebracht.

Ein Unfall mit einer schwer verletzten Person hat sich am späten Montagabend in der Grüne ereignet. Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 39-jähriger Iserlohner mit seinem Motorroller und einem 37-jährigen Beifahrer an der Untergrüner Straße in Höhe der Hausnummer 50 aus einem Garagenhof auf die Straße und wurde direkt von einem Twingo erfasst.

++++ Mehr aus Letmathe ++++ Verwirrspiel um Radfahr-Schilder

Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem RTW nach Dortmund in die Unfallklinik gebracht werden. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt. Der 24-jährige Twingo-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Wagen war durch den heftigen Zusammenstoß aber eine Seitenscheibe komplett herausgesplittet. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Untergrüner Straße für mehr als eine Stunde komplett gesperrt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe