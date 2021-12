Die glückliche Familie vom „Else Bartmann Haus“ in der Iserlohn-Siedlung bei der feierlichen Übergabe durch den zuständigen Architekten und sri-lankische Offizielle.

Hilfsaktion Iserlohn-Häuser in Sri Lanka: Zuhause für 131 Familien

Letmathe/Sri Lanka. Die Hilfsaktion des Letmathers Lutz Malaschöwski läuft trotz Corona weiter: Fünf neue Häuser sind auf Sri Lanka gebaut worden.

Das Hilfsprojekt von Lutz Malaschöwski in Sri Lanka geht weiter, allerdings erschwert durch die Pandemie. „In diesem Jahr konnten wir nicht nach Sri Lanka fliegen“, bedauert der Letmather. Trotzdem sei es gelungen fünf neue Häuser zu bauen: „Meine beiden Bauleiter, Siri da Siva und Leon Liyanage, sind zuverlässige Partner, die verantwortungsvoll für das Gelingen beitragen.“

Das erste neue Eigenheim ist das „Else Bartmann Haus“, es trägt in der Liste der „Iserlohn-Häuser“ die Nummer 127. Gemeinsam mit dem Bürgermeister habe Leon Liyanage das Haus übergeben, berichtet Lutz Malaschöwski: „Diese Familie wohnte vorher unmenschlich in einer mit Plastik überzogenen Hütte.“ Jetzt verfüge die glückliche Familie auch über eine Toilette.

Für das nächste Bauprojekt war Siri da Silva war zuständig: Das „Christa Heck Haus“ mit der Nummer 128. Gemeinsam mit dem Kommunalpolitiker Radische übernahm der Architekt die Übergabe. bei der sich die Familie sehr dankbar gezeigt habe. Auch für das „Alice und Werner Beile Haus“ (Nummer 129) waren Siri da Silva und Radische zuständig. Die neuen Bewohner hätten sich über das schöne Geschenk gefreut.

Leon Liyanage hat in diesem Jahr bereits das 13. Haus gebaut, das Dr. Sigurd Pütter gewidmet ist – es trägt die Nummer 130. Die feierliche Übergabe erfolgte am 15. November durch Bürgermeister Liyanage an die glückliche Familie, für die damit ein neues Leben begonnen hat. Auch das gestiftete Eigenheim Nummer 131 trägt den Namen von Dr. Sigurd Pütter.

Alle Häuser erhalten eine Grundausstattung: zwei Betten mit Matratze, ein Tisch, vier Stühle und ein Schrank. „Bis zum heutigen Tage habe ich 131 Häuser und 13 Kindergärten in Sri Lanka gebaut. Diese Leistung macht mich ein bisschen stolz“, resümiert Lutz Malaschöwski. Die drei nächsten Häuser seien bereits geplant. Den armen Menschen zu helfen sei aber nur durch die großzügigen Spenden möglich: „Dafür sage ich herzlichen Dank.“

