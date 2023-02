Polizei Iserlohn: Körperverletzung in einer Kneipe am Mühlentor

Letmathe. Ein 29-Jähriger prügelte sich in Iserlohn mit einem 28-Jährigen in einer Kneipe. Die Polizei sprach Platzverweise aus, aber das half nicht.

Ein 29-Jähriger verbrachte den Samstagmorgen im Polizeigewahrsam, nachdem er sich mit einem 28-Jährigen geprügelt hatte. Die beiden Kontrahenten gerieten am frühen Samstagmorgen in einer Kneipe am Mühlentor in Letmathe aneinander und ließen anschließend die Fäuste fliegen. Beide wurden im Rahmen der Schlägerei leicht verletzt. Die alarmierten Polizisten sprachen Platzverweise aus. Als sich der alkoholisierte 29-Jährige daraufhin uneinsichtig und weiterhin aggressiv zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen die beiden Männer wird wegen Körperverletzung ermittelt.

