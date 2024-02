Iserlohn: Langjähriger TRBK-Leiter Reinhard Müller gestorben

Iserlohn. Von 2002 bis 2014 war Reinhard Müller Leiter des Theodor-Reuter-Berufskollegs. Am 4. November ist er überraschend gestorben.

Ein Schulleiter, der das Theodor-Reuter-Berufskolleg (TRBK) maßgeblich geprägt hatte, ist am 4. November im Alter von 74 Jahren plötzlich gestorben: Reinhard Müller.

Der gebürtige Letmather erwarb erste berufliche Kenntnisse in der Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker. Es folgte ein Studium im Fachbereich Physikalische Technik an der Fachhochschule Iserlohn, dem sich das Studium für das Lehramt an berufsbildenden Schulen in Kassel mit den Fächern Elektrotechnik und Physik anschloss. Nach einem Referendariat am Studienseminar in Kassel und an Ausbildungsschulen in Korbach und Fritzlar wurde er Studienrat, später Oberstudienrat am Cuno-Berufskolleg I in Hagen. Anfang 2001 dann der Wechsel zum Iserlohner TRBK als stellvertretender Schulleiter – eine Veränderung, die Müller durchaus mit gemischten Gefühlen vollzogen, aber dann letztlich nicht bereut hatte, wie er später im Gespräch mit der Heimatzeitung erklärte. Im Dezember 2002 übernahm Reinhard Müller die Leitung. In seine Zeit fielen die Neustrukturierung der Bildungsgänge und die Öffnung für den IT-Bereich.

„Er beschäftigte sich gerne mit neuen Entwicklungen und hielt das Kollegium gerne durch Kopien von Zeitungsartikeln in den Postfächern auf dem Laufenden“, erinnert sich sein damaliger Stellvertreter Stefan Kadenbach. Und daran, wie der Schulleiter das Fach Politik in nahezu allen Klassen unterrichtete: „Dadurch kannte er fast alle Schülerinnen und Schüler persönlich und war für ihre Sorgen und Nöte immer ansprechbar. Die Persönlichkeitsentwicklung und das erfolgreiche Lernen hatten für ihn immer die höchste Priorität. Mit großer Freude unterstützte er die SV-Arbeit und konnte deren Erfolge mitfeiern.“ Kadenbach weiter: „Alle Kolleginnen und Kollegen schätzten an Reinhard Müller besonders, dass er sich für Ihre Sorgen und Nöte immer Zeit nahm und es ihm gelang, Lösungen für ihre Probleme zu finden. Seine Tür stand immer offen.“ Am 31. Januar 2014 verabschiedete sich Reinhard Müller in den Ruhestand.

„Das Konzept der Doppelqualifikation aus abgeschlossener Berufsausbildung in den eigenen Werkshallen und der Studierfähigkeit auf der anderen Seite entsprach genau seiner Überzeugung, so dass er viel Zeit und Herzblut in die Arbeit am TRBK investierte. Dabei vergaß er nie eines seiner höchsten Prinzipien, die soziale Gerechtigkeit, die er sowohl mit Blick auf seine Schüler als auch auf seine Kollegen lebte und vertrat“, hieß es bei Reinhard Müllers Trauerfeier. Seine Liebe zum öffentlichen Leben habe sich nicht nur in seiner Rolle als Schulleiter ausgedrückt, sondern auch in seinem Engagement im Personalrat, in der Politik und bei Kolping. Reinhard Müller sei ein Mann gewesen, der aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft teilnahm und dabei gerne den einen oder anderen Ratschlag zum Besten gab.

Gleichzeitig sei er ein stolzer Vater gewesen, der mit großem Interesse die Wege seiner Kinder verfolgt und mit Blick auf ihren beruflichen Werdegang jederzeit mit Tipps und Ratschlägen habe aushelfen können. Unter den vielen Facetten seines Lebens sei er besonders stolz auf seine Rolle als Großvater gewesen. Henri und Luca, seine „zwei kleinen Freunde“, wie er sie stets genannt habe, hätten Licht in sein Leben gebracht. Als Großvater sei er ein liebevoller Begleiter auf dem Weg seiner Enkel gewesen und habe sehr zur Freude der beiden regelmäßig die eine oder andere Überraschung hervorgezaubert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe