Iserlohn: Laptop gestohlen – Verdächtige festgenommen

Grüne. Aus dem Filialbüro eines Discounters in Iserlohn-Grüne ist ein Laptop gestohlen worden. Die mutmaßlichen Täter wurden auf frischer Tat ertappt.

Zwei mutmaßliche Diebe und ihr Komplize sind in der Grüne am Montag auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Ein Angestellter eines Discounters an der Untergrüner Straße beobachtete laut Polizei gegen 18.20 Uhr, wie zwei unbekannte Männer das Mitarbeiterbüro der Filiale mit einem Notebook in der Hand verließen. Als er die Männer daraufhin ansprach, stieß ihn einer der mutmaßlichen Diebe zur Seite. Mit einem dritten Mann, der am Ausgang wartete, stiegen die beiden in ein Auto mit Hamburger Kennzeichen und fuhren in Richtung Iserlohner Innenstadt davon.

Die Polizei fand den Fluchtwagen, der an der Karl-Arnold-Straße geparkt war. Im Fahrzeug saßen zwei Männer aus Georgien (23 und 25 Jahre). Ein weiterer 23-Jähriger aus Georgien konnte zu Fuß an der Düsingstraße angetroffen werden. Alle drei wurden vorläufig festgenommen. Im Auto wurde das gestohlene Notebook aufgefunden. Gegen die drei Männer wird nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

