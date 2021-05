Iserlohn-Oestrich – 800 Jahre Geschichte und jetzt 14 Tafeln

Oestrich. Nachdem das Projekt seit 2012 in der Schwebe war, darf sich Oestrich jetzt über zunächst 14 informative Schilder freuen.

Stahlsockel, lichtresistente Druckfarbe, wasserabweisende Beschichtung: Die neuen Informationstafeln zur Oestricher Geschichte halten vielleicht keine 800 Jahre, aber solide gebaut sind sie. 14 davon sind in dieser Woche aufgestellt worden, weitere sollen bis zum Jahresende folgen – „nach Fertigstellung der Texte und in Abstimmung mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der entsprechenden Objekte“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Iserlohn.

Die Tafeln stehen an verschiedenen Orten, die in der Geschichte und Entwicklung des Stadtteils eine Rolle gespielt haben oder das Ortsbild prägten, teilweise bis heute. Beispiele sind der Schultenhof (Kirchstraße 15), der Hof Teves-Humme (Im Klepping), die katholische Kirche (Vodekestraße) oder der Flehmebach im Volksgarten. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt: Der Heimatverein Ortsring Oestrich und die Geschichtswerkstatt haben mit Unterstützung von Stadtarchivar Rico Quaschny die Texte ausgearbeitet, an der Gestaltung und praktischen Umsetzung waren das Stadtmarketing und die Abteilung Stadtentwicklung beteiligt. Finanzielle Unterstützung kommt aus dem „Heimat-Fonds“ des Landes NRW.

Zahl könnte sich im Laufe des Jahres noch verdoppeln

Das Design der Tafeln bildet eine Einheit mit anderen ihrer Art im Stadtgebiet, zum Beispiel in Letmathe. Dass dort schon seit Jahren welche stehen, während sich der Wunsch der Oestricher erst jetzt erfüllt, lässt Ortsring-Vorsitzenden Friedhelm Siegismund noch immer den Kopf schütteln. „Über die Werkstätten haben wir das ganze schon 2012 angestoßen“, verweist er auf die Vorgeschichte. Für Unterstützung aus der Verwaltung ist er dankbar, die Zusammenarbeit sei aber nicht immer reibungslos verlaufen.

Das Aufstellen der Tafeln – bis zu 31 Stück könnten es werden, hieß es ursprünglich – will das Oestricher Urgestein aufmerksam verfolgen, damit zumindest dabei alles rund läuft. Einen Kritikpunkt hat Siegismund bereits: „Das Schild zur alten Synagoge ist an der falschen Stelle angebracht worden, nämlich am jüdischen Friedhof.“ Die Verwaltung habe aber in Aussicht gestellt, die Tafeln auszutauschen, sobald auch der Sockel am früheren Standort der Synagoge steht.

Für Fragen und Anmerkungen zum Projekt ist bei der Stadt Victoria Verrieth (02371/217-2420, verrieth@iserlohn.de) und für den Heimatverein Friedhelm Siegismund (fuisiegismund@t-online.de) der Ansprechpartner.

