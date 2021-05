Iserlohn-Oestrich – Ausgangssperre verletzt und randaliert

Oestrich. Drei junge Männer haben trotz Ausgangssperre eine nächtliche Party auf der Straße gefeiert. Als die Polizei kam, wurde es handgreiflich.

In der Nacht auf Sonntag sind Polizeibeamte in Oestrich gegen eine Gruppe von Personen vorgegangen, die gegen die Ausgangssperre verstoßen haben. Die Alarmierung kam laut Polizei um 2.35 Uhr: Ruhestörung an der Straße An der Stennert. Dort traf die Polizei drei Männer an, die lautstark feierten. Ein 20-jähriger Hagener versteckte sich hinter parkenden Autos, wurde aber aufgegriffen. Der Mann verweigerte die Angabe von Personalien, woraufhin er durchsucht wurde.

„Im weiteren Verlauf zeigte sich der alkoholisierte Tatverdächtige aggressiv und uneinsichtig, so dass er in Gewahrsam genommen werden sollte. Dabei trat und spuckte er“, heißt es weiter. Ein Begleiter (20) aus Iserlohn habe versucht, seinen „Kumpel“ zu befreien. Auch dieser musste den Abend im Polizeigewahrsam verbringen. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Strafanzeige ist gestellt wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe