Martinsumzug Iserlohn: So verlief der Martinsumzug mit Markt in Dröschede

Dröschede. In Iserlohn-Dröschede fand bereits der Martinsumzug statt. 319 Laternen erleuchteten dabei. Das erlebten die großen und kleinen Besucher.

Ein kleines Dorf – ein riesiger Martinsumzug: Diese Gleichung gilt für den Martinsumzug sowie den Martinsmarkt im Dröscheder Naherholungsgebiet, die das Team des Evangelischen Familienzentrums Dröschede rund um Leiterin Jasmine Turck sowie der Heimatverein Dorf Dröschede organisiert hatten.

Lesen Sie auch:Diese Laternenumzüge in Iserlohn und Letmathe sind geplant

Schon vor Beginn der Dämmerung tummelten sich viele Besucher vor dem Platz und in der großen Grillhütte und es lag ein Duft von Waffeln, Würstchen und Glühwein in der Luft, was fast schon für eine weihnachtliche Atmosphäre sorgte. Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlten im Wald und an den Verkaufsständen tausende bunte Lichter und für die Kinder hatte das Warten ein Ende: Hoch zu Ross führte St. Martin den Laternenumzug an, rund 600 Personen mit 319 gezählten Laternen folgten ihm.

Kinder singen in Iserlohn-Dröschede laut beim Martinsumzug

Was besonders positiv auffiel: „Die Kinder haben laut mitgesungen, das war für alle Zuhörer eine große Freude“, erzählt Horst Pierdolla vom Heimatverein Dorf Dröschede. Er ist sicher: „Die Kleinen haben in der Kita bestimmt kräftig dafür geübt.“ Und nicht nur das: Anschließend führten die Kinder noch ein Martinsspiel auf und ließen die Geschichte vom geteilten Mantel so lebendig werden. Auch das Angebot für die Erwachsenen konnte sich sehen lassen: Der Imkerverein Kalthof verkaufte seine süßen Köstlichkeiten, ein Holzschnitzer aus Hemer zeigte sein Können, das Blumengeschäft „Blüte und Stil“ war mit Adventsartikeln und Gestecken präsent. An der großen Kuchentheke, die die Mütter vom Förderverein des Familienzentrums Dröschede aufgebaut hatten, ließ sich der Süß-Hunger stillen.

Lesen Sie auch:Was in einem Vonovia-Wohnhaus in Iserlohn für Ärger sorgt

Maike Scheiner, die Kinder und Jugendbeauftragte des Heimatvereins, hatte den Martinsmarkt mit viel Liebe zum Detail organisiert. Die Organisatoren vom Familienzentrum und vom Heimatverein waren sehr zufrieden mit der Resonanz: „Wir haben im Vergleich zum Jahr 2021 noch einmal rund 100 Personen mehr bei uns begrüßen können“, sagte Horst Pierdolla. Dafür habe man auch einiges getan: In der Dorfmitte sei ein Transparent aufgehängt worden, Flyer seien verteilt und Plakate aufgehängt worden, der Rest spreche sich rum, es sei schließlich eine alte Tradition in Dröschede. „Wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wurde. Die Freude in den Augen der Kinder zu sehen, war alle Mühe wert“. sehr zufrieden waren, schauen alle positiv auf die nächsten Veranstaltungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe