In Oestrich erinnert ein Gedenkstein an den Friedhof der einstigen jüdischen Gemeinde, die in der NS-Zeit geschändet wurde. 1933 verlieh die Oestricher Gemeindevertretung Adolf Hitler das Ehrenbürgerrecht. Dass dieses mit dem Tod des Diktators formal erloschen ist, genügt nicht jedem: Jetzt wird über einen symbolischen Akt der Aberkennung diskutiert.