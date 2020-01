Lasbeck. Nach dem tödlichen Fenstersturz eines Dreijährigen hat das Iserlohner Jugendamt Kontakt zur Familie aufgenommen.

Jugendamt bietet Angehörigen nach Unfall Hilfe an

„Bei tragischen Ereignissen mit Beteiligung von Kindern wird das Jugendamt durch die Polizei regelhaft informiert“, erklärt die Stadt Iserlohn auf Anfrage zu dem tödlichen Fenstersturz eines dreijährigen Jungen am Lasbecker Weg. Er war mit seinen Geschwistern in einem Raum gewesen, während die Eltern nebenan waren. Dann habe sein großer Bruder die Eltern informiert, dass der Dreijährige aus dem Fenster gefallen war. Er war an den Verletzungen in einer Dortmunder Klinik gestorben. Nach der Information durch die Polizei habe das Jugendamt Kontakt zu der Familie, die vor ein paar Monaten aus Hessen hierher gezogen ist, aufgenommen, um sie zu begleiten und Unterstützungsmöglichkeiten zu prüfen, heißt es.