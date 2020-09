Letmathe. Mit schweren Verletzung ist ein angefahrener Jugendlicher nach einem Unfall in Letmathe nach Dortmund geflogen worden.

Ein Jugendlicher ist am Donnerstagnachmittag in Letmathe angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr an der Ampel nach der Autobahn-Abfahrt Letmathe, gegenüber des Waldstadions. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Jugendlichen in eine Dortmunder Klinik.