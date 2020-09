Julia Klöckner (li.) besichtigt die Sammlung ausgestopfter heimischer Tierarten, ein Teil des am Vortag eingeweihten „Grünen Klassenzimmers“. Die Führung übernahmen Schulleiter Axel Dohmen und Fördervereins-Vorsitzende Bettina Gräfin von Baudissin (re.).

Ministerbesuch in Letmathe

Ministerbesuch in Letmathe Julia Klöckner lobt Angebote der Waldschule Märkischer Kreis

Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft hatte die Waldschule „nie so richtig auf dem Schirm“ – das soll sich jetzt ändern.

Julia Klöckner hat am Donnerstag die Waldschule Märkischer Kreis an der Aucheler Straße besucht. Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft ließ sich von Schulleiter Axel Dohmen und der Vorsitzenden des Schul-Fördervereins Bettina Gräfin von Baudissin durch das am Mittwoch eingeweihte „Grüne Klassenzimmer“ führen.

Dabei fiel ihr die Sammlung heimischer Tierpräparate besonders ins Auge. Ausgestellt sind dort zum Beispiel Wildschweine, Eichhörnchen, Füchse, Rehe und verschiedene Vogelarten. Ebenfalls präsentiert wurde der Ministerin der „Offroad Rollstuhl“: Dieser ermöglicht auch Menschen mit Handycap, den Wald zu besuchen. „Die Reifen sind extra dick“, erklärte Burkhart Laaser, Beisitzer des Fördervereins. Die Ministerin gab offen zu: ,,Ehrlich gesagt hatten wir die Waldschule nie so richtig auf dem Schirm.“ Das werde sich jetzt ändern. Julia Klöckner zeigte sich begeistert von dem Bildungskonzept. Gerade für Kinder sei es wichtig, mit der Natur, besonders mit dem Wald, vertraut zu sein.

Das Projekt „Let’s Fetz“ ist bereits zum zweiten Mal im Rahmen der „UN-Dekade biologische Vielfalt“ ausgezeichnet worden. Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 hat die Waldschule nach eigenen Angaben Umweltwissen an rund 120.000 Kinder und Jugendliche vermittelt.