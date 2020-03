Junge Brückenbauer stellen sich dem Tragfähigkeitstest

Letmathe. Im Physik-Aktiv-Wettbewerb am Gymnasium Letmathe traten die Schüler mit selbstgebauten Papierbrücken gegeneinander an.

Es war ein spannender Moment für die Schülerinnen und Schüler, als getestet wurde, ob ihre aus Papier gebaute Brücke der Belastungsprobe stand hält. Mehrere Stunden haben die Schülerinnen und Schüler getüftelt und herumexperimentiert, wie sie mit ausschließlich normalem Papier und einem Klebestift eine möglichst stabile Brücke bauen, die eine Distanz von 80 Zentimeter (Jahrgangsstufe 5 und 6) oder 140 Zentimeter (Jahrgangsstufe 7 und 8) überbrückt.

20 Gruppen hatten sich für den „Physik-Aktiv“-Wettbewerb beworben, zehn von ihnen traten jedoch nur noch mit ihren Brücken an. Unter anderem hatte der Regen am Morgen den sicheren Transport der Brücken zur Schule nicht gewährleistet.

Alexandra Draack, Jana Hoßdorf, Emma vom Lehn, Darwin Özmen und Liza Marie Propping aus der 6b konnten sich mit ihrer Brücke, deren Gewicht gerade einmal 152,02 Gramm betrug, für die nächste Runde qualifizieren. In den Jahrgangsstufen 7/8 ging der 1. Preis an Franziska Wurth, Emilia Hingst und Lasse Kahlert aus der 7a (Gewicht der Brücke 426,73 Gramm). Einen Preis für das beste Design erhielten Lisa Schreier und Alessandra Motta. Ihre Brücke war deutlich zu schwer, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, das besondere Design, in das die Mädchen viel Arbeit steckten, wurde von der Jury dennoch belohnt. Am Schuljahresende geht es für die Sieger zum Abschlusswettbewerb an die Fachhochschule Hagen.