Junger Autofahrer wird in Letmathe mit Messer überfallen

Letmathe. Täter hat erst einen Stein auf der Straße platziert und dann den ausgestiegenen Autofahrer mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht den Mann.

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag gegen 7 Uhr Opfer eines spektakulären Überfalls geworden. Der junge Letmather befuhr laut Angaben der Polizei mit seinem Auto die Schälkstraße in Richtung Schwerte. Nach der Kurve – vor dem Restaurant – lag plötzlich ein großer Stein auf der Straße, über den der junge Autofahrer fuhr. Als er rechtsseitig anhielt, um sein Fahrzeug zu überprüfen, wurde er plötzlich und völlig unerwartet von einem Mann mit einem Messer bedroht. Der Angreifer forderte die Herausgabe des Bargeldes. Der junge Letmather händigte sein Scheingeld aus und der Täter flüchtete mit dem erhaltenen Geld in den dortigen Wald in Richtung Norden. Der Überfallene blieb unverletzt. Der Täter soll dunkel blonde ins Gesicht gekämmte Haare haben und rund 1,80 Meter groß und über 50 Jahre alt sein. Er hat eine Kapuze getragen, eine schwarze Stoffmaske und soll sehr ungepflegt gewesen sein. Sachdienliche Hinweise zu dem Überfall oder dem Täter nimmt die Polizei in Iserlohn (02371-91919-0) entgegen.