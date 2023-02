Feuerwehr und Polizei waren an der Lenne in Letmathe im Einsatz, weil ein Passant einen verdächtigen Gegenstand entdeckt hat. Der könnte im Zusammenhang mit dem Kanu-Unglück stehen.

Unglück Kanu-Unfall in Letmathe: Gegenstand in der Lenne entdeckt

Letmathe. Nach dem Kanu-Unglück auf der Lenne hat ein Passant ein verdächtiges Teil entdeckt. Strömungsretter mussten für die Bergung angefordert werden.

Ein Passant meldete, dass er in der Lenne einen verdächtigen Gegenstand entdeckt hat. Nach dem Kanu-Unglück, bei dem ein 27-jähriger Hagener ums Leben kam und ein 32-Jähriger sich ans Ufer retten konnte, fanden Einsatzkräfte immer wieder mögliche Teile des Kanus. Gegen 14.10 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr den Einsatz und rückten zur Lenne aus. Da sich das Teil allerdings nicht vom Ufer aus bergen ließ, mussten Strömungsretter angefordert werden. „Das kann bei der Witterung auch etwas anderes sein, aber der Verdacht besteht, dass es sich um ein Teil des Kanus handelt“, erklärt ein Polizeibeamter der Leitstelle.

Am Sonntag, 5. Februar, ereignete sich das Unglück. Am Montag darauf hatten entlang der Lenne die frei zugänglichen Bereiche zwischen Nachrodt-Wiblingwerde und Hagen-Hohenlimburg abgesucht. Sie konnten aber weder das Kanu, noch Hündin Mera, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Kanu befunden hat, finden. Am darauf folgenden Dienstag wurde die Suche der Polizei eingestellt, privat wurde weiter nach Hündin Mera gesucht.

