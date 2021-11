Dieter Treeck und Kriszti Kiss erzählen in einer szenischen Lesung von den Schwierigkeiten des Weihnachtsmanns mit dem Internet.

Kultur Karten für „Vorweihnachtliches Lesespektakel“ in Letmathe

Letmathe. Am Sonntag, 5. Dezember, laden die Bücherei-Zweigstelle Letmathe und der „Melange“-Verein zum besonderen Lesevergnügen.

Das Team der Büchereizweigstelle Letmathe und der „Melange“-Verein als neugewonnener Kooperationspartner laden alle Interessierten ein zum „Vorweihnachtlichen Lesespektakel“ am Sonntag, 5. Dezember, mit Stefan Keim, Leslie Sternenfeld, Kriszti Kiss und Dieter Treeck.

Melange möchte im kommenden Jahr in Letmathe wieder ein Programm mit regelmäßigen Veranstaltungen auflegen. Als Vorgeschmack gibt es am zweiten Adventssonntag in der Bücherei im Haus Letmathe gleich drei Veranstaltungen, die teils als Lesungen, teils als Gespräch angedacht sind.

Was schenkt man einem Teufel zu Weihnachten?

Stefan Keim hat Goethes Faust weihnachtlich umgedichtet. Foto: Privat

Um 11 Uhr fragt Stefan Keim „Haben Sie‘s heilig?“: Was schenkt man einem Teufel zu Weihnachten? Vor dieser Frage steht Goethes Faust in Stefan Keims Umdichtung des großen Klassikers. Denn schließlich will man ja auch den satanischen Gefährten eine Freude machen. Konsumwahn und Vorweihnachtshektik ist ein großes Thema im satirischen Weihnachtsprogramm von Stefan Keim.

„Weihnachten ist auch nur eine Möglichkeit“, meint Leslie Sternenfeld ab 14.30 Uhr: „Könnte nicht alles auch ganz anders sein? Unser Alltag? Unsere Welt? Können könnte es. Wir müssen es uns nur erst einmal vorstellen.“ Leslie Sternenfeld nimmt sich immer wieder dieser Aufgabe an und scheut auch nicht vor dem Fest aller Feste zurück.

In der szenischen Lesung mit Kriszti Kiss und Dieter Treeck ab 16.30 Uhr geht es um den „Weihnachtsmann im Elchtest“: Der Weihnachtsmann muss sich in einer vom Internethandel bestimmten Welt auf neue Weise bewähren. Gibt es da noch Platz für Wunder? Das Programm aus der Feder des Dortmunder Autors spiegelt den ganz normalen Advents-Wahnsinn. Dabei steht auch der Weihnachtsmann auf dem Prüfstand.

Für Teilnahme am „Vorweihnachtlichen Lesespektakel“ gilt die 3G-Regel. Karten zum Preis von zehn Euro (je Lesung) gibt es während der Öffnungszeiten (montags und freitags 10-13 Uhr und 15-18 Uhr, dienstags 15-18 Uhr sowie mittwochs 10-13 Uhr) in der Büchereizweigstelle an der Hagener Straße 62 unter 02374/ 852880. Ansprechpartnerin für weitere Informationen ist Bücherei-Leiterin Rahel Horschak.

